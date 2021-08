huth + wenzel wird neue Lead-Agentur der LBS (FOTO) Berlin (ots) - huth + wenzel wird ab Oktober 2021 als neue Lead-Agentur die Markenidee der LBS in die Zukunft führen. Die Frankfurter Werbeagentur setzte sich in einem mehrstufigen Pitch-Verfahren der Landesbausparkassen (LBS) durch und tritt die Nachfolge von BBDO an. "huth + wenzel hat uns mit dem besten Gesamtpaket aus Strategie, Kreation und Sympathie überzeugt", sagten Michael Wegner, Vorstandschef der LBS Ost, und Maik Jekabsons, Vorstandsmitglied der LBS Nord, die auf Managementebene die Kommunikation der LBS-Gruppe verantworten. "Es ist wichtiger denn je, ein widerspruchsfreies Markenerlebnis durch eine konsistente Kommunikation und ein einheitliches Erscheinungsbild entlang der Kundenreise zu schaffen. Wir sind sehr glücklich, mit huth + wenzel einen Partner gefunden zu haben, der uns dabei optimal unterstützt", so Wegner und Jekabsons.



Geschäftsführerin Kathrin Eisenbarth feierte den Erfolg im Pitch mit dem Team: "Die LBS war für uns von Anfang an eine Herzenssache. Wir freuen uns total, diese super starke Marke tatkräftig zu unterstützen." "Die LBS hat das tolle Ziel, vielen Menschen das eigene Zuhause zu ermöglichen. Und das eigene Zuhause ist mit ganz vielen Emotionen verbunden - aber auch mit hohen Investitionen. Das bietet großartige kommunikative Chancen und gleichzeitig die Verantwortung, klare und ehrliche Botschaften zu entwickeln und zu transportieren," ergänzte Agentur-Chef Andreas Liehr.