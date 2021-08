Düsseldorf (ots) -



Neben der Corona-Pandemie sehen die Führungskräfte laut IBR die angespannteSituation auf dem Arbeitsmarkt als Ursache für das gebremste Wachstum. Es gibtderzeit zu wenig Fachkräfte. Aber auch Verzögerungen in den Lieferketten sowiedie Waren- und Rohstoffknappheit wirkten sich zuletzt bremsend auf das Wachstumder Unternehmen aus. Trotzdem blickt derzeit mit 67 Prozent ein Großteil derbefragten Führungskräfte optimistisch in die Zukunft. Im Vergleich zum zweitenHalbjahr 2020 verbessert sich dieser Wert damit um 26 Prozentpunkte.Positiv gestimmt: Unternehmer erwarten höhere UmsätzeDer Optimismus des deutschen Mittelstandes erklärt sich laut IBR vor allem durchhöhere Umsatzerwartungen in den kommenden Monaten: Diese stiegen im Vergleichzum zweiten Halbjahr 2020 um 17 Prozent. Insgesamt erwartet die Hälfte derdeutschen Mittelstandsunternehmen (49 Prozent) ein Umsatzwachstum in denkommenden zwölf Monaten. Auch die Gewinnerwartung mit einem Anstieg von 15Prozent sowie der Export mit einem Anstieg um 13 Prozent ziehen im Vergleich zumvergangenen Halbjahr wieder kräftig an."Es ist gut zu sehen, dass der deutsche Mittelstand offenbar Licht am Ende desTunnels sieht und steigende Umsätze für die kommenden Monate erwartet. Das gibtden Unternehmen die Möglichkeit, wieder zu investieren und zu wachsen", sagtMichael Häger, Vorstandsvorsitzender von Warth & Klein Grant Thornton.Das zeigt sich auch in den Ergebnissen des International Business Reports: Sowollen die Befragten vor allem in neue Technologie (45 Prozent) und in dieQualifikation der Mitarbeiter (44 Prozent) investieren.Sorge um die Zukunft der weltweiten VerkehrsinfrastrukturSorge bereitet jedoch ein anderes Thema: 49 Prozent der Befragten stellen dieZukunftsfähigkeit der globalen Verkehrsinfrastruktur und Lieferketten infrage.Die Führungskräfte fürchten außerdem, dass sich zunehmende Regulierungen undeine zu hohe Bürokratie negativ auf das Wachstum auswirken könnten.Viele Unternehmen stehen außerdem vor einem weiteren Problem: Es gibt zwarausreichend Arbeit, aber es fehlt an Personal - und zusätzlich in vielenBranchen immer noch an Waren und Rohstoffen, um der wachsenden Nachfrage amMarkt gerecht zu werden.Über den Grant Thornton International Business Report:Der Grant Thornton International Business Report (IBR) ist eine seit 1992durchgeführte Umfrage unter mittelständischen Unternehmen. Die Studie gibthalbjährlich Einblicke in die Ansichten und Erwartungen von rund 10.000Unternehmen in 29 Volkswirtschaften weltweit.Die aktuellen Daten stammen aus Interviews, die zwischen Mai und Juni 2021 mitVorstandsvorsitzenden, Geschäftsführern oder anderen Führungskräften aus einerVielzahl verschiedener Branchen geführt wurden.Weitere Informationen, auch zur globalen Studie:http://www.grantthornton.global/en/insights/Navigating-the-globaleconomyÜber Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größtenWirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Die Gesellschaft ist diedeutsche Mitgliedsfirma von Grant Thornton International Ltd. Mit über 58.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standorten in rund 140 Ländernberät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt.In Deutschland betreuen über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an elfStandorten börsennotierte Unternehmen und den großen Mittelstand. TraditionelleArbeitsschwerpunkte von Warth & Klein Grant Thornton sind Audit & Assurance,Tax, Advisory, Business Process Solutions, Legal, und Private Finance.Pressekontakt:Susanne GehrlingWarth & Klein Grant ThorntonT +49 69 9055 98 617E mailto:susanne.gehrling@wkgt.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/83393/5002567OTS: Warth & Klein Grant Thornton