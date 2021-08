Insgesamt herrscht seit einem Kursstand von 42,93 Euro aus Anfang 2018 ein intakter Abwärtstrend in der Aareal Bank-Aktie. Dabei ging es auf 12,28 Euro bis Anfang 2020 abwärts. Seitdem herrscht wieder ein untergeordneter Aufwärtstrend, mehrere Ausbruchsversuche über den übergeordneten Abwärtstrend scheiterten jedoch. Nun nimmt die Aareal Bank erneut Anlauf auf diesen Widerstand.

Triggermarke 22 EUR

Um greifbare Kaufsignale in Richtung 24,00 und darüber 25,64 Euro zu erhalten, sollte erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 22,00 Euro gesetzt werden. Nur in diesem Szenario steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Ausbruch merklich an. Rücksetzer unter 20,00 Euro könnten dagegen noch einmal zu Verlusten zurück auf die Julitiefs bei 19,03 Euro führen. Darunter müssten weitere Abschläge auf 18,00 Euro und den untergeordneten Aufwärtstrend einkalkuliert werden.