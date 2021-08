NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd dürfte die Wall Street am Mittwoch erst einmal auf der Stelle treten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,02 Prozent im Plus bei 35 373 Punkten.

Am Vortag hatten der breit aufgestellte S&P 500 sowie die wichtigsten Technologie-Indizes jeweils Bestmarken erreicht. Angesichts der wieder verschärften Corona-Lage waren die Ängste der Anleger vor einer möglichen geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank (Fed) zuletzt wieder kleiner geworden - und die Risikobereitschaft damit gestiegen.