Azincourt Energy ernennt Trevor Perkins zum VP of Exploration

Vancouver, British Columbia, 25. August 2021 - AZINCOURT ENERGY CORP. („Azincourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: AAZ, OTC: AZURF) freut sich bekannt zu geben, dass Herr C. Trevor Perkins mit dem Posten des Vice President of Exploration betraut wurde. Herr Perkins ist Fachgeologe und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Planung und Ausführung von Mineralexplorationsprogrammen sowie in der Leitung von Explorationsteams. Er kann auf zahlreiche Entdeckungen verweisen und konnte im Rahmen seiner 26-jährigen Karriere im Rohstoffexplorationssektor in einigen der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt große Erfolge verbuchen.