Karl Roessner tritt OANDA-Vorstand als Non-Executive Director bei

New York (ots/PRNewswire) - OANDA (http://oanda.com/) , ein weltweit führender

Anbieter von Online-Multi-Asset-Handelsdienstleistungen, Währungsdaten und

Analysen, freut sich, die Ernennung des Branchenführers Karl Roessner in seinen

Vorstand bekannt zu geben. Er wird als Non-Executive Director fungieren und das

Beratungsteam des Unternehmens von seinem Standort in New York aus mit einer

Fülle an branchenspezifischem Know-how ausstatten.



Roessner, derzeit CEO von Lefteris Acquisition Corp., war zuvor CEO der E*TRADE

Financial Corporation und Präsident der E*TRADE Bank, wo er maßgeblich an der

Entwicklung und Umsetzung von Plänen beteiligt war, die eine deutliche

Umsatzsteigerung, eine Verbesserung des Marktkapitals in Milliardenhöhe,

verbesserte Bankangebote und konsequentes Kontowachstum bewirkten. Zudem saß er

im Verwaltungsrat beider Institutionen. Vor seinem Wechsel zu E*TRADE im Jahr

2009 war Roessner 17 Jahre bei Clifford Chance tätig, wo er sowohl vor als auch

nach der Fusion mit Rogers & Wells als Anwalt für die Kanzlei arbeitete.







"Wir freuen uns, Karl in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heißen. Als
erfahrener Fachmann im Einzelhandel bringt er umfangreiche strategische und
operative Expertise mit, die unser Beratungsteam in dieser wichtigen
Unternehmensphase erheblich stärken wird. Wir glauben, dass er auf unserem Weg
zu einem größten Multi-Asset-Broker der Welt eine enorme Bereicherung für OANDA
sein wird", so Gavin Bambury, Chief Executive Officer von OANDA.

Roessner fügte hinzu: "Ich bewundere OANDA seit langem für die erstklassige
Marke, das Engagement für Innovation und seinen Einsatz für die Kunden. Daher
freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und darauf, neue
Möglichkeiten herauszuarbeiten, die das Wachstum des Unternehmens weiter
vorantreiben werden."

Informationen zu OANDA

OANDA wurde 1996 gegründet und war das erste Unternehmen, das Wechselkursdaten
kostenlos im Internet austauschte. Fünf Jahre später rief OANDA eine
FX-Handelsplattform ins Leben, die die Entwicklung des webbasierten
Devisenhandels vorantrieb. Heute bietet die Gruppe Online-Multi-Asset-Handel,
Währungsdaten und Analysen für Privat- und Firmenkunden und kann unübertroffene
Expertise im Devisenhandel vorweisen. Mit regulierten Unternehmen in acht der
weltweit aktivsten Finanzmärkte setzt sich OANDA weiterhin für die
Transformation des Devisengeschäfts ein.