HOKEMA - Deutsches Familienunternehmen weitet seinen Vertrieb international aus

Walsrode (ots) - Musik ist ein wesentlicher Bestandteil und Begleiter des

menschlichen Lebens. Das Hören von musikalischen Klängen oder das Spielen eines

Instruments schafft einen natürlichen Ausgleich zum Alltag und beruhigt die

Seele. Musik ist universell und überbrückt ohne Weiteres nicht nur

Sprachbarrieren.



So ist die Kalimba ein Musikinstrument, das ohne Vorkenntnisse von jedem einfach

erlernt und gespielt werden kann. Das deutsche Familienunternehmen HOKEMA ist

weltweit führender Hersteller des ursprünglich aus Afrika stammenden

Instruments. Nun weitet es seine Tätigkeiten auch international aus und arbeitet

mit einem Distributor in England zusammen.





Kalimba begeistert weltweit mit ihrem einzigartigen KlangDie Kalimba gehört zu den sogenannten Lamellophonen, die vor allem in dertraditionellen afrikanischen Musik verbreitet sind. Der Begriff "Kalimba" istheutzutage am gebräuchlichsten, es gibt jedoch eine ganze Reihe weitererInstrumente, die zu den Lamellophonen zählen, wie zum Beispiel die Mbira oderSansula. Das Musikinstrument ähnelt einem Daumenpiano und besteht aus einemVollholzkorpus oder Holzkorpus, der etwa die Größe eines Taschenbuches hat undals Resonanzkörper fungiert. Auf dem Korpus sind kleine Metallzungen angebracht,die mit den Fingern gezupft werden und dadurch einen melodischen Klang erzeugen.Die besondere Eigenart der Kalimba ist, dass sie immer schön klingt, egalwelcher Ton gespielt wird. Um angenehme Melodiefolgen zu spielen, bedarf esdaher keiner musikalische Ausbildung. Kein Wunder, dass sich die Kalimbainzwischen nicht nur in Deutschland, sondern international größter Beliebtheiterfreut.HOKEMA fertigt Kalimbas und Sansulas in traditioneller HandarbeitFirmengründer Peter Hokema hat sich auf die Herstellung der Kalimbaspezialisiert. Bereits seit 1985 produziert und entwickelt dasFamilienunternehmen im niedersächsischen Walsrode, das in zweiter Generation vonSohn Hugo Hokema geführt wird, das exotisch anmutende Musikinstrument. Dabeiunterliegt die Herstellung höchsten Qualitätsansprüchen: Jede einzelne Kalimbaentsteht in gewissenhafter Handarbeit und wird vor dem Verkauf von denMusikexperten auf Herz und Nieren getestet. Alle Rohstoffe stammenausschließlich von deutschen Herstellern, wobei das Familienunternehmenvollständig auf Tropenholz verzichtet und stattdessen hochwertige Materialien,wie Kirschholz oder Pflanzenöle verwendet.Mittlerweile gibt es Kalimbas in diversen Ausführungen mit unterschiedlichvielen Lamellen, ob mit fünf oder 17 Metallzungen. Neben der Twin-Kalimba, diezu zweit gespielt werden kann, vertreibt das inhabergeführte Unternehmen auchpatentierte Sansulas. Dieses Musikinstrument, das Peter Hokema 2001 erfunden hatund das ebenfalls entspannende und harmonische Klänge erzeugt, ist eine Artweiterentwickelte Kalimba. Das Familienunternehmen gehört heute zu einem derweltweit führenden Hersteller für Kalimbas und Sansulas. Für stetiges Wachstumsorgen jedoch nicht allein die innovativen Weiterentwicklungen derZupfinstrumente.Vertrieb international ausgerichtet - HOKEMA reagiert auf BrexitAls ein Musikinstrument, das internationalen Ursprungs ist und weltweitbegeisterte Anhänger findet, weitet HOKEMA seinen Vertrieb international aus.Das gilt nicht nur für den Verkauf innerhalb der Europäischen Union sondern imBesonderen für den Vertrieb in Großbritannien. Der Austritt des VereinigtenKönigreiches aus der EU hat jedoch den internationalen Handel deutlicherschwert, was sich unter anderen in Lieferverzögerungen und Einschränkungen beider Zollabwicklung zeigt. Aber das Traditionsunternehmen hat die durch denBrexit entstandenen Schwierigkeiten bereits im Vorfeld einkalkuliert undvorausschauend reagiert, indem es sich zeitnah um einen Distributor in Englandgekümmert hat. So ist ein Grundstein gelegt, um den Erfolg von HOKEMA in Zukunftauch international weiter zu sichern und Musikliebhaber weltweit in denKlang-Genuss der Kalimba und Sansula zu bringen.Über HOKEMASeit 1985 produziert und entwickelt HOKEMA einzigartige Musikinstrumente inWalsrode: die Kalimba und deren Weiterentwicklung, die patentierte Sansula. DerGründer Peter Hokema entdeckte seine Leidenschaft für die afrikanischen Klängeim Musikstudium und machte sie in Deutschland bekannt. Das Familienunternehmengilt als weltweit führender Hersteller von Kalimbas und wird nun in zweiterGeneration von Hugo Hokema geführt. Voller Passion setzt sich der Inhaber dafürein, die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und Musikfans mit neuenInnovationen zu begeistern.Pressekontakt:Hugo HokemaSilberweg 329664 WalsrodeTelefon: 05161 / 949980Fax: 05161 / 9499811E-Mail: mailto:info@Hokema.dehttps://www.hokema.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148343/5002666OTS: HOKEMA