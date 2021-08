Foto: finanzbusiness "Ein so konzipierter Digitaler Euro hätte das Potenzial, das zweistufige Bankensystem abzuschaffen", sagt Thomas Ullrich Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 21 | 0 | 0 25.08.2021, 15:29 | Die DZ Bank ist zwar nicht gegen den Digitalen Euro - aber gegen Konten für alle bei der EZB. Vorstand Thomas Ullrich warnt: Sollte es doch so kommen, wäre das zweistufige Bankensystem schnell am Ende.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer