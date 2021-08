Der Tesla-Stromtarif ist da. Was bedeutet das für die Tesla-Aktie und den Energiemarkt? Wallstreet:online hat bei Tech-Investor und Tesla-Aktionär Frank Thelen und einem deutschen Top-Energiemarkt-Experten nachgefragt.

Dieser Tarif richtet sich bislang ausschließlich an Kunden mit Solaranlage und Tesla Powerwall 2 – einem speziellen Stromspeicher für Eigenheime. Bisher ist der Tesla Stromtarif zudem nur in Süddeutschland erhältlich, aber Branchenexperten gehen davon aus, dass er bis Anfang 2022 bundesweit verfügbar sein wird.

Nachdem Tesla schon die Automobilbranche aufgemischt hat, knöpft sich Konzernboss Elon Musk nun den Energiemarkt vor. Gemeinsam mit dem Unternehmen Octopus Energy bietet Tesla einen eigenen Ökostrom-Tarif an.

Ask 4,09

Ask 4,09

Ask 4,48

Ask 4,48

„Virtuelles Kraftwerk“

Teslas Einstieg in den Stromvertrieb dürfte nur ein erster Schritt in diese Richtung sein. Langfristig wird es dem Unternehmen wahrscheinlich darum gehen, den sogenannten Autobidder, eine spezielle KI-Online-Plattform, die eigenständig mit Strom handelt, am Markt zu etablieren.

Mit Hilfe des Autobidders kann Tesla die Stromspeicher seiner Kunden und später sogar die Antriebsbatterien von Tesla-Elektrofahrzeugen – wenn diese mit dem Stromnetz verbunden sind – miteinander zu einem großen dezentralen Stromspeicher verknüpfen. So kann überschüssiger Ökostrom, der bei starkem Wind oder an sonnigen Tagen anfällt, zwischengespeichert werden. Später kann der Strom dann gewinnbringend wieder ins Netz eingespeist werden.

Weiterhin können auch Eigenheimbesitzer den Strom ihrer Solaranlagen, dann ins Stromnetz einspeisen, wenn die Nachfrage und der Preis besonders hoch sind. Andersrum können sie ihre Heimspeicher und Elektroautos dann landen, wenn das Angebot hoch und der Preis niedrig sind. Dieser Zusammenschluss von dezentralen Einheiten im Stromnetz mit einem gemeinsamen Leitsystem wird als „Virtuelles Kraftwerk“ bezeichnet.

Frank Thelen

Noch schreibt das Tochterunternehmen Tesla Energy bei einem Jahresumsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar rote Zahlen (2020). Doch das könnte sich womöglich in Zukunft ändern. Tech-Investor und Teslafahrer Frank Thelen ist überzeugt, dass Tesla „auch auf dem Strommarkt schnell an Relevanz gewinnen“ wird.

„Was viele noch nicht verstanden haben: Tesla ist kein reiner Autohersteller, sondern ein Technologie- und Energie-Unternehmen. Tesla ist weltweit führend in der Batterietechnologie. (. . .) Als Tesla-Aktionär verfolge ich diese Entwicklungen schon länger sehr gespannt und bin immer wieder beeindruckt über die Innovationskraft dieses Unternehmens“, so Thelen im Gespräch mit wallstreet:online.

Marco Wünsch, Experte für Energiemärkte bei dem Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos, glaubt hingegen nicht, dass Tesla den Energiemarkt aufmischen wird. Er kann sich jedoch vorstellen, dass Tesla eine gewisse Marktmacht bei „Batterie-Heimspeichern oder auch großen zentralen Batteriespeichern erlangt. Das ist aber nur ein kleiner Teil vom Energiemarkt”, gibt der Energiemarktexperte zu Bedenken. Außerdem habe der „Tesla-Tarif nicht viel mit Tesla zu tun, sondern werde von einem anderen Stromanbieter (Octopus Energy) bereitgestellt“.

Am Mittwochnachmittag steht die Tesla-Aktie im Xetra-Handel leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 602,50 Euro (Stand: 25.08.2021, 14:40 Uhr):

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion