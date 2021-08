Finanznachricht: Modern Plant Based Foods Inc. meldet wichtigen Abschluß einer Partnerschaftsvereinbarung

Modern Plant-Based Foods Inc. (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9)

Modern Plant-Based Foods Inc. (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) gibt bekannt, dass Modern Meat, seine Marke für Fleischalternativen, eine Partnerschaftsvereinbarung mit Real Vision Foods, LLC (Real Vision) abgeschlossen hat, einem Naturkosthersteller, der in der Lage ist, große Mengen der von Modern Meat entwickelten pflanzlichen Riegel und Mahlzeiten für kognitive Hochleistungssportler herzustellen und zu vertreiben.

Real Vision stellt Produkte mit unverwechselbar gutem Geschmack und hoher Nährstoffdichte her, indem es ausgesuchte biodiverse Zutaten verwendet, die sich über die gesamte Lieferkette hinweg positiv auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt auswirken. Das Managementteam verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen wie General Mills, Pepsi und Yum Restaurants.

Die Inhaber haben mehr als 250 verschiedene Stock Keeping Units für die Lieferkette von Einzelhändlern, Massenwaren- und Großmärkten mit Marken- und Eigenmarkenanwendungen in den Vereinigten Staaten und Kanada geliefert.

"Derzeit gibt es auf dem Markt eine Vielzahl von Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler, die sich körperlich so betätigen, dass Muskelwachstum, Ausheilung und Ausdauer gefördert werden. Wir haben jedoch eine Marktlücke entdeckt. Wir haben erkannt, dass die Ernährung von kognitiven Hochleistungssportlern ähnlich sein sollte wie die von anderen Leistungssportlern, dass sie aber auch zusätzliche Nährstoffe benötigen, die die Durchblutung des Gehirns fördern. Wir wollen diesen Bedarf durch die Entwicklung von proteinreichen, nahrhaften Riegeln und Mahlzeiten auf pflanzlicher Basis decken, um diesen Sportlern und Studenten Lebensmittel zu bieten, die schnell Energie freisetzen und gleichzeitig den Blutzuckerspiegel des Körpers aufrechterhalten", erklärt Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods.