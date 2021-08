Türkgücü München strebt an die Börse – winkt hier eine Chance? Nachrichtenquelle: Sharedeals | 25.08.2021, 16:09 | 26 | 0 | 0 25.08.2021, 16:09 |



Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, plant der Fußball-Drittligist Türkgücü München seinen Gang an die Börse. Bereits ab Donnerstag will der Verein im Rahmen einer vorbörslichen Kapitalerhöhung Aktien zum Preis von 12,00 € an Fans, Privatanleger und Investoren verkaufen. Was ist von den Plänen zu halten?Fußball und Börse – bislang haben erst zwei Klubs in Deutschland diesen Schritt gewagt. Zum einen Bundesligist Borussia Dortmund im Jahr 2000. Hier hat sich der Kurs vom damaligen Start bei 11,00 € auf aktuell 5,95 € fast halbiert.

