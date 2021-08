International School Augsburg blickt auf ein erfolgreiches Halbjahr 2020-21 zurück.

- Trotz Corona Unterricht ununterbrochen möglich

- Schülerzahl leicht steigend

- Campusplanung gestartet

- Bilanzsumme 6.885 T Euro / Gesamtumsatz 3.138 T EUR

- Positiver Ausblick

Augsburg 25. August 2021 - Trotz großer Herausforderungen hat sich die erste Hälfte des Schul- und Geschäftsjahr 2020-21 für die International School Augsburg sehr erfolgreich entwickelt. Zum 28.2.2021 wies die ISA gAG eine Bilanzsumme von 6.885 TEUR und einen Umsatz von 3.138 TEUR aus. Die Zahl der Schüler:Innen stieg im Vergleich zum Schuljahresanfang von 325 auf 327 leicht an. Die Quote der "Internationals" liegt bei 45 Prozent. Die Schüler:Innen werden von insgesamt 66 Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet.

Herausforderungen gut gemeistert

Das 16. Geschäftsjahr war für die ISA gAG ein besonders herausforderndes Jahr. "Zum Einen war auch bei der ISA der Unterrichtsbetrieb massiv von den Auswirkungen der Pandemie betroffen", so der Finanzvorstand, Marcus Wagner. "Mit der cloud-basierten IT-Infrastruktur, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, und der Investition in die Fortbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir optimal aufgestellt und können flexibel auf alle Einschränkungen mit Online-, Hybrid- und Präsenzunterricht reagieren. Unser Hygienekonzept hat es uns auch erlaubt, in Präsenz den täglichen Unterricht für alle aufrechtzuerhalten und auf Wechselunterricht verzichten zu können."

Zum Anderen mussten im Verlauf des gesamten Geschäftsjahres neben dem Börsengang als erste Bildungsaktie am deutschen Kapitalmarkt, drei größere Überflutungsvorfälle und der Beginn der Planungen für den neuen Schulcampus parallel zum regulären Geschäftsbetrieb gestemmt werden.