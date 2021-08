Eatons Vehicle Group stellt komplettes Portfolio an Differentialen für elektrifizierte Fahrzeuge vor

Eaton’s extensive portfolio of specialized differentials for electrified vehicle manufacturers offers improved traction in adverse conditions, such as snow and mud, and stability while trailering. (Photo: Business Wire)

Die Differenziale des Traction-Control-Sortiments von Eaton sorgen für bessere Traktion bei widrigen Bedingungen wie Schnee und Schlamm sowie für mehr Stabilität beim Schleppen. Als globaler Zulieferer verfügt Eaton über umfassende Kenntnisse der Fahrzeugdynamik und der Sicherheitsstandards sowie über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen Automobilherstellern bei der Integration von Differenzialen in neue Fahrzeugplattformen. Eaton liefert seit 2015 Differentiale für den Elektrofahrzeugmarkt.

„Eaton führt eine Gesamtsystemanalyse durch, bei der modernste Werkzeuge und firmeneigenes Know-how zum Einsatz kommen, um ein Differenzial für elektrifizierte Fahrzeuge zu entwickeln, das auf optimale Effizienz, Zuverlässigkeit und Fertigung ausgelegt ist“, so Brent Pawlak, Business Unit Leader, der Vehicle Group von Eaton. „Wir arbeiten auf Anfrage auch mit OEM zusammen, um ein Differential gemäß individuellen Spezifikationen und Anforderungen zu entwerfen und zu entwickeln, einschließlich Drehmomentstufen, Arbeitszyklen, Ermüdung und Größenanforderungen, da Elektrofahrzeuge häufig kompakte Komponenten und einzigartige Drehmomenteigenschaften erfordern, die in elektrifizierte Antriebsstränge integriert werden können.“

Eaton bietet ein komplettes Sortiment an Differenzialen für elektrifizierte Fahrzeuge an, darunter automatische Sperrdifferenziale, automatische Verriegelung und elektronisch schaltbare Sperrdifferenziale. Jedes Differenzial ist hoch entwickelt, getestet und für eine Vielzahl von Anwendungen zur Traktionskontrolle validiert. Die Überprüfung der Leistung erfolgt in Eatons Proving Ground Testzentrum in Marshall, Michigan, das über mehr als 600 Hektar an Testeinrichtungen und Strecken verfügt.