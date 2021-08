(2. Satz: Land präzisiert Angaben zum Ablauf: An Luca-App und Datenerhebung soll festgehalten werden, aber die Gesundheitsämter sollen bei einem Corona-Fall nicht mehr jeden Kontakt nachverfolgen müssen.)

STUTTGART (dpa-AFX) - Nach Nordrhein-Westfalen plant auch Baden-Württemberg künftig auf die massenhafte Kontaktverfolgung bei Corona-Fällen zu verzichten. Demnach sollen die Gesundheitsämter nicht mehr bei jedem Corona-Fall die Kontakte - etwa in Kinos oder Gaststätten - nachverfolgen müssen. Das Gesundheitsministerium in Stuttgart bestätigte am Mittwoch einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung", wonach das Land hier einen Strategiewechsel vorbereite.