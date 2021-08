R+V gewinnt Marken-Award 2021 für besten Marken-Relaunch

Wiesbaden (ots) - Für ihre Haltungskampagne "Du bist nicht allein." ist die

"Die R+V bringt eindrucksvoll auf den Punkt, warum Menschen überhauptVersicherungen abschließen", zitiert die Marketingzeitschrift absatzwirtschaft,die den Marken-Award zusammen mit dem Deutschen Marketing Verband (DMV) jährlichverleiht, die Jury. Im Rahmen der Kampagne stelle die R+V in emotionalen Spotsund Anzeigen Fragen, die viele Menschen umtreiben: "Seit wann ist Egoismus cool?Heißt Geschäftsethik etwa, sich nicht erwischen zu lassen?"R+V-Marketingchefin Anja Stolz: "Wir freuen uns sehr über den renommierten Preisund die tolle Auszeichnung für unsere Kampagne. Wir beziehen mit unserem neuenMarktauftritt klar Stellung gegen den Egoismus und betonen damit noch stärkerden genossenschaftlichen Grundgedanken unseres Unternehmens: 'Was einer alleinenicht schafft, das schaffen viele'. Dieser steht für Gemeinsinn, für dasFüreinander-da-sein, für einen verantwortungsbewussten Umgang miteinander -Werte, die wir in der heutigen Zeit mehr denn je brauchen. Dass diese Haltungauch unser Handeln bestimmt, stellen wir jeden Tag aufs Neue wieder unter Beweis- so wie in der Corona-Pandemie oder nach der jüngsten Flutkatastrophe."Der Marken-Award ist einer der angesehensten Preise im deutschsprachigenMarketing. Bereits seit 2001 werden hiermit jährlich exzellente Leistungen inder Markenführung ausgezeichnet und zwar in fünf Kategorien. Hinter dem Preisstehen die absatzwirtschaft, Deutschlands auflagenstärkstes Monatsmagazin fürMarketing, sowie der Deutsche Marketing Verband (DMV). In der Jury desMarken-Award sitzen namhafte Experten aus Management, Marketing, Medien undAgenturen.Die R+V Versicherung zählt mit 8,9 Millionen Kunden zu den größten VersicherernDeutschlands. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe VolksbankenRaiffeisenbanken bietet die R+V ihren Kunden seit fast einhundert Jahrenmaßgeschneiderte, innovative Versicherungslösungen. Die Produktpalette derR+V-Gesellschaften umfasst alle bekannten Versicherungen für Privat- undFirmenkunden. Die R+V Gruppe erzielte im Jahr 2020 Beitragseinnahmen von fast 20Milliarden Euro und beschäftigt bundesweit mehr als 16.500 Mitarbeiter.Pressekontakt:Tanja GorrKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-6712E-Mail: mailto:presse@ruv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/5002829OTS: R+V Versicherung AG