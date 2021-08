333 Jahre Lambertz - Tradition pflegen, Innovation leben (FOTO)

Aachen (ots) - Die Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz feiert

am 15. September 2021 ihr 333. Firmenjubiläum. Nur durch den stetigen Antrieb,

neue Genussanlässe zu schaffen, ist das Traditions- und Familienunternehmen noch

heute in aller Munde und blickt als ältester Süßwarenhersteller des Landes auf

333 Jahre Geschichte zurück. Besonders dem Einstieg und Innovationsgeist des

heutigen Lambertz-Alleininhabers Prof. Bühlbecker ist es zu verdanken, dass

Lambertz bis heute eine der Top-Marken Deutschlands ist. Als Markenbotschafter

trägt er den Spirit seiner Vorfahren weiter, eroberte den internationalen Markt

mit deutschen Traditionsgebäcken und arbeitet bereits an neuen, spannenden

Projekten.



Lambertz ist viel mehr als nur ein Süßwarenunternehmen - vom Hoflieferanten zum

Global Player, vom Produzenten der traditionellen Kräuterprinte zum Hersteller

einer breiten Produktpalette mit revolutionären Bio-Gebäcken und

Schokoladen-Spezialitäten. Doch nichts davon würde es heute geben, wenn Prof.

Hermann Bühlbecker in den 1970er Jahren nicht seinen Traum einer Tennis-Karriere

aufgegeben hätte und das Familienunternehmen vor dem Bankrott gerettet hätte.

Das Schnapszahl-Jubiläum nutzt er jetzt, um einen persönlichen Einblick hinter

die Kulissen des Konzerns zu bieten und seine liebsten Geschichten aus 333

Jahren Lambertz - 44 Jahren Lambertz-Inhaber Prof. Hermann Bühlbecker - zu

teilen.





Im September startet dazu sein Podcast "Genuss Ansichten - Printen. Promis.Plauderei", in dem der Unternehmer sich für je 45 Minuten ins Gespräch begibtund seine liebsten Geschichten und unvergessliche Erlebnisse teilt. Zu hörengibt es die ersten beiden Folgen zur Unternehmensgeschichte und derMarketing-Strategie sowie mit spannenden Einblicken in die Planung der bekanntenLambertz "Monday Night" im Jubiläumsmonat September.Für seine Handelspartner arbeitet er darüber hinaus an einem interaktiven,digitalen Report zum Thema "333 Jahre Innovationen: Lambertz und die Zukunft derSüßwarenbranche". Dieser wird zur Süßwarenmesse Anuga in Köln auch in gedruckterForm zur Verfügung stehen.Auch der Bereich "Unsere Historie" auf der Lambertz-Website wird einen neuenAnstrich erhalten, um der reichen Geschichte des Unternehmens gerecht werden zukönnen. Außerdem erweitert das Unternehmen seine Social-Media-Präsenz, um seineKunden mit weiteren Highlights beliefern zu können.Nicht Printenkönig, sondern DienstleisterProf. Hermann Bühlbecker sieht sich in erster Linie als Dienstleister: "Man mussnur zu REWE, zu Edeka und zu den anderen großen Händlern gehen - und das macheich - dann spürt man, dass wir uns alle anstrengen müssen, dem Verbraucher tolleProdukte zu liefern. Da bin ich Dienstleister für den König Verbraucher." Ganzin diesem Sinne feiert er mit seinem Unternehmen schon das ganze Jahr auf denSocial-Media-Kanälen der Lambertz-Gruppe mit großzügigen Gewinnspielen imZeichen des 333. Jubiläums und teilt auch hier seine persönlichen Einblicke inhistorisches Material, aktuelle Geschichten und Ausblicke in die Zukunft desUnternehmens. Seine liebsten Lambertz-Gebäcke finden die Kunden übrigens in denMärkten mit der besonderen Jubiläumsauszeichnung "333 Jahre LambertzBacktradition".