Tagesausblick für 26.08.: DAX konsolidiert – ifo-Geschäftsklima trübt sich weiter ein

Der Handel am deutschen Aktienmarkt ist auch zur Wochenmitte relativ ereignislos verlaufen. Während an der Wall Street weiter minimal höhere Allzeithochs erreicht wurden, tendierte der DAX seitwärts. Vor der Rede von Notenbankchef Jerome Powell auf dem virtuellen Symposium von Jackson Hole am Freitag halten sich Marktteilnehmer zunehmend mit neuen Positionen zurück.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August stärker eingetrübt als erwartet. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank von revidiert 100,7 Zählern im Juli auf 99,4 Punkte im August, wie das ifo-Institut am Mittwoch mitteilte. Die Volkswirte der Banken hatten im Schnitt mit einem schwächeren Rückgang auf 100,2 Punkte gerechnet. Unter anderem Lieferengpässe bei Vorprodukten belasten die Stimmung in der Wirtschaft. Unternehmen im Fokus

Der Autobauer Volkswagen verlängert die Kurzarbeit wegen fehlender Halbleiter im Stammwerk Wolfsburg bis zum 5. September. Auf den Fertigungslinien soll demnach weiter nur in einer Schicht produziert werden. Neben Wolfsburg sind auch die Standorte Zwickau und Dresden betroffen.

US-Präsident Joe Biden hat die CEOs großer Technologiekonzerne für heute ins Weiße Haus eingeladen, um über eine bessere Bekämpfung von Cyberkriminalität zu beraten. Die Konzerne sollen künftig wirksame Maßnahmen gegen Bedrohungen standardmäßig in ihre Produkte einbauen. An den Beratungen nehmen unter anderem die Chefs von Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und IBM teil.

Wichtige Termine

Deutschland – GfK-Konsumklima für September

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – BIP Q2 (2. Veröffentlichung)

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.930/15.970/16.030 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.857/15.800/15.700/15.622 Punkte Wie bereits gestern präsentierte sich der DAX auch heute erschreckend schwach, vor allen Dingen im Vergleich zu den US-Indizes. Der Index scheiterte am Widerstand bei 15.930 Punkten, fiel wieder unter den kurzfristigen Abwärtstrend zurück und erreichte den Support bei 15.857 Punkten. Wird dieser gerissen, dürfte der Index schnell in Richtung 15.800 Punkte fallen. Darunter bietet eine Aufwärtstrendvariante um 15.750 Punkte Unterstützung. Die Hochs bei 15.930 und 15.970 Punkten wirken dagegen weiter als Widerstände. Ersterer wurde mit dem heutigen Kursverlauf noch einmal untermauert. DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 09.08.2021 – 25.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 01.08.2016 – 25.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR85XH 6,32 12.000 16.400 14.10.2021 DAX Index HR85XN 4,02 12.600 16.200 14.10.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 24.08.2021; 17:25 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Autor: Bastian Galuschka