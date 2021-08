Discovery durchschneidet 194 g/t AgEq auf 217 m bei abschließender Bohrung für die bevorstehende Ressourcenschätzung auf Cordero

Taj Singh, President und CEO, erklärt: "Die Ergebnisse unseres ersten Bohrprogramms bei Cordero, einschließlich weiterer außergewöhnlicher Ergebnisse in dieser Pressemitteilung, haben unsere Erwartungen übertroffen. Wir haben nicht nur die Größe und Skalierbarkeit von Cordero bestätigt, sondern auch das hervorragende Margenpotenzial des Projekts hervorgehoben. Die große Menge an Bohrdaten, die wir hinzugefügt haben - insgesamt 91.000m in 223 Bohrlöchern - hat auch das Risiko des Projekts erheblich verringert. Diese neuen Bohrungen, die durch unsere Neuinterpretation der geologischen und strukturellen Kontrolle der Lagerstätte ergänzt werden, bieten eine starke Plattform, auf der die bevorstehende Ressource und PEA basieren werden."

Besonders hervorzuheben sind die Abschnitte:

- 217,3 m mit durchschnittlich 194 g/t AgEq1 auf 39,3 m (75 g/t Ag, 0,45 g/t Au, 1,1 % Pb und 1,0 % Zn) in Bohrloch C21-481 einschließlich:

- 81,9 m mit durchschnittlich 254 g/t AgEq1 (99 g/t Ag, 0,54 g/t Au, 1,5% Pb und 1,4% Zn)

- 25,5 m mit durchschnittlich 404 g/t AgEq1 auf 147,2 m (236 g/t Ag, 0,55 g/t Au, 1,2 % Pb und 1,9 % Zn) in Loch C21-482 einschließlich:

- 1,5 m mit durchschnittlich 3.763 g/t AgEq1 (2.552 g/t Ag, 2,33 g/t Au, 13,3% Pb & 13,3% Zn)

- 56,8 m mit durchschnittlich 139 g/t AgEq1 aus 358,7 m (40 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 0,7 % Pb und 1,7 % Zn) in Loch C21-442

- 52,5 m mit durchschnittlich 128 g/t AgEq1 aus 214,8 m (42 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 0,7 % Pb und 1,3 % Zn) und 54,9 m mit durchschnittlich 133 g/t AgEq1 aus 392,8 m (39 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 0,9 % Pb und 1,3 % Zn) in Loch C21-493

BOHRERGEBNISSE:

Die letzten Bohrlöcher für die aktualisierte Ressourcenschätzung stammen aus mehreren Zonen sowohl im nördlichen als auch im südlichen Korridor. Die Bohrungen im Südkorridor entlang des Josefina-Aderverlaufs durchschneiden weiterhin hochgradige Adern innerhalb breiterer Zonen mit verstreuter Mineralisierung. Zu den wichtigsten Abschnitten zählen 25,5 m mit 404 g/t AgEq1 auf 147,2 m (C21-482), 21,0 m mit 197 g/t AgEq1 auf 121,5 m (C21-474) und 23,7 m mit 195 g/t AgEq1 auf 24,8 m (C21-516).

Die Infill-Bohrungen im zentralen Teil des Südkorridors waren ebenfalls erfolgreich und bestätigten die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb des hochgradigen Bereichs der großen Tonnage. Zu den wichtigsten Abschnitten zählen 52,5 m mit 128 g/t AgEq1 und 54,9 m mit 133 g/t AgEq1 (C21-493) sowie 51,0 m mit 107 g/t AgEq1 und 69,2 m mit 121 g/t AgEq1 (C21-504). Die Bohrungen im Südkorridor im äußersten Nordosten lieferten gemischte Ergebnisse, die auf ein begrenztes Potenzial zur Erweiterung der hochgradigen Tonnage-Domäne in diesem Teil der Lagerstätte schließen lassen.

Im nördlichen Korridor bestätigte das Bohrloch C20-481 das hervorragende Potenzial der Zone Pozo de Plata als Startgrube und lieferte 217,3 m mit 194 g/t AgEq. Die mineralisierte Zone befindet sich teilweise innerhalb einer höhergradigen Brekzieneinheit, die mehr als 150m breit ist und in Oberflächennähe (39,3 m unterhalb des Bohrlochs) begann, und meldete durchgehend hervorragende Gehalte über den gesamten Abschnitt von +200 m.

Die Standorte der Bohrlöcher sind in Abbildung 1 dargestellt (siehe Links unten), und die detaillierten Highlights der Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung sind in der Tabelle unten aufgeführt.

Bohrung ID Von (m) Bis (m) Breite (m) Ag (g/t) Au (g/t) Pb (%) Zn (%) AgEq1 (g/t) Standort C21-481 39.3 256.6 217.3 75 0.45 1.1 1.0 194 Pozo de Plata einschließlich 110.8 192.7 81.9 99 0.54 1.5 1.4 254 C21-482 147.2 172.7 25.5 236 0.55 1.2 1.9 404 Josefina einschließlich 168.1 169.6 1.5 2,552 2.33 13.3 13.3 3,763 C21-485 87.6 88.6 1.1 1,057 0.19 7.4 8.4 1,681 Josefina und 110.0 110.7 0.7 691 0.04 3.2 9.7 1,209 C21-474 121.5 142.5 21.0 79 0.10 1.2 1.6 197 Josefina einschließlich 127.6 128.9 1.3 418 0.24 5.2 6.1 871 & einschließlich 135.6 137.1 1.5 434 0.08 7.5 5.3 923 C21-475 126.6 164.0 37.5 76 0.05 1.2 1.5 185 Josefina einschließlich 126.6 127.3 0.7 1,320 0.21 11.0 10.8 2,169 und 134.3 135.9 1.6 597 0.16 12.2 11.7 1,522 C20-480 63.1 115.5 52.5 34 0.03 0.5 0.9 94 Josefina einschließlich 90.3 91.2 1.0 554 0.28 4.6 10.0 1,154 C21-499 89.6 128.6 39.0 79 0.08 1.4 3.4 276 Josefina und 90.8 99.9 9.1 221 0.23 3.6 10.2 786 C21-516 24.8 48.5 23.7 75 0.15 0.7 2.1 195 Josefina C21-442 358.7 415.5 56.8 40 0.05 0.7 1.7 139 Südlicher Korridor und 435.3 459.7 24.4 43 0.06 0.9 1.7 150 C21-493 153.5 181.6 28.1 29 0.07 0.5 1.5 115 und 214.8 267.3 52.5 42 0.08 0.7 1.3 128 Südlicher Korridor und 392.8 447.6 54.9 39 0.06 0.9 1.3 133 C21-504 96.6 147.6 51.0 42 0.16 0.5 0.8 107 Südlicher Korridor und 301.7 370.9 69.2 43 0.05 0.8 1.1 121 C21-501 339.8 360.4 20.6 92 0.06 1.5 3.8 305 NE-Erweiterung C21-443 323.7 334.8 11.2 28 0.01 0.7 2.5 157 Weit NE C21-446 130.5 145.8 15.4 43 0.04 0.6 1.2 116 Weit NE und 186.7 212.4 25.7 37 0.09 0.5 0.8 95 C21-449 244.8 331.0 86.2 27 0.06 0.2 0.5 59 Weit NE

1Alle Ergebnisse in dieser Pressemitteilung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten und unverdünnt. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um gebohrte Mächtigkeiten, nicht um tatsächliche Mächtigkeiten, da eine vollständige Interpretation der tatsächlichen Ausrichtung der Mineralisierung nicht möglich ist. Als Richtlinie wurden Abschnitte mit disseminierter Mineralisierung auf der Grundlage eines Cutoff-Gehalts von 25 g/t AgEq mit einer Verdünnung von nicht mehr als 10 m ausgewählt. Abschnitte mit einer Adermineralisierung wurden auf der Grundlage eines Cutoff-Gehalts von 100 g/t AgEq mit einer Verdünnung von höchstens 1 m ausgewählt. Die AgEq-Berechnungen werden als Grundlage für die Berechnungen des Gesamtmetallgehalts verwendet, da Ag in etwa 70 % der mineralisierten Abschnitte des Unternehmens der dominierende Metallbestandteil in Prozent des AgEq-Werts ist. Die AgEq-Berechnungen für die gemeldeten Bohrergebnisse basieren auf USD $16,50/oz Ag, $1.350/oz Au, $0,85/lb Pb, $1,00/lb Zn. Die Berechnungen gehen von einer 100-prozentigen metallurgischen Gewinnung aus und geben den Brutto-In-situ-Metallwert zu den angegebenen Metallpreisen an. Die metallurgische Gewinnung, die in der für Cordero durchgeführten PEA 2018 angenommen wurde, ist in den technischen Anmerkungen weiter unten beschrieben.

UPDATE DES BOHRPROGRAMMS:

Ressourcenbohrungen: Alle Ergebnisse der Bohrungen, die die aktualisierte Ressource stützen werden, sind nun eingetroffen. Diese Bohrungen, die sich auf insgesamt 91.000 m (223 Löcher) belaufen, werden die 133.000 m (292 Löcher) der historischen Bohrungen auf dem Projekt ergänzen. Die Ressourcenaktualisierung soll noch in diesem Quartal abgeschlossen werden; eine aktualisierte PEA wird im vierten Quartal 2021 folgen.

Phase-2-Bohrungen: Das Unternehmen hat im Rahmen seines Phase-2-Bohrprogramms 10.000 m (21 Löcher) gebohrt (ohne die Bohrmeter, die zur Unterstützung der aktualisierten Ressource verwendet wurden), das bis zum Jahresende fortgesetzt wird. Die Bohrungen der Phase 2 werden sich auf drei Schlüsselbereiche konzentrieren: (1) Aufwertung der abgeleiteten Ressourcen zur Aufnahme in eine Vormachbarkeitsstudie; (2) Ressourcenerweiterung der Mineralisierung mit großen Tonnagen; und (3) Erprobung der Mächtigkeit, des Gehalts und der Kontinuität der ausgedehnten hochgradigen Adersysteme, die die Lagerstätte durchqueren. Derzeit sind vier Bohrgeräte vor Ort im Einsatz.

UNTERSTÜTZENDE MATERIALIEN:

Unterstützende Karten und Abschnitte, die Standorte der Bohrlöcher und die vollständigen Untersuchungsergebnisse können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://discoverysilver.com/site/assets/files/5700/20210825_dsv_na.pdf

Eine PDF-Datei dieser Mitteilung mit den entsprechenden Karten und Abschnitten im Anhang finden Sie unter dem folgenden Link:

https://discoverysilver.com/site/assets/files/5700/20210825_dsv_nr.pdf

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eines der wenigen Silberprojekte weltweit, das Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua und wird von einer branchenführenden Bilanz mit über 80 Millionen C$ unterstützt, die für aggressive Explorationen, Ressourcenerweiterungen und zukünftige Erschließungen zur Verfügung stehen. Discovery wurde 2020 mit dem TSX Venture 50 Award und 2021 mit dem OTCQX Best 50 Award ausgezeichnet.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,

Präsident, CEO und Direktor

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Die tatsächliche Breite der Adern wird auf etwa 70 % der gebohrten Breite geschätzt. Die Proben sind ungeschnitten, außer wenn angegeben. Alle Kernuntersuchungen stammen von HQ-Bohrkernen, sofern nicht anders angegeben. Die Bohrkerne werden protokolliert und in einem sicheren Kernlager, das sich auf dem Projektgelände 40 km nördlich der Stadt Parral befindet, beprobt. Die Kernproben des Programms werden mit einer Diamanttrennsäge in zwei Hälften geschnitten und zur Aufbereitung an ALS Geochemistry-Mexico in Chihuahua City (Mexiko) geschickt; die Schnitzel werden anschließend zur Analyse an ALS Vancouver (Kanada), ein akkreditiertes Mineralanalyselabor, geschickt. Alle Proben werden mit einer Methode aufbereitet, bei der die gesamte Probe auf 70 % (-2 mm) zerkleinert wird. Anschließend wird ein Teil von 250 g entnommen und auf mehr als 85 % (75 Mikrometer) pulverisiert. Die Proben werden mittels standardmäßiger Brandproben-AAS-Techniken (Au-AA24) aus einem 50-g-Brei auf Gold analysiert. Die Überschreitung der Grenzwerte wird mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert. Die Proben werden auch mit dreißig induktiv gekoppelten Plasmaverfahren mit drei Elementen (ME-ICP61") analysiert. Probenwerte, die den Grenzwert überschreiten, werden erneut untersucht auf: (1) Werte von Zink > 1 %; (2) Werte von Blei > 1 %; und (3) Werte von Silber > 100 g/t. Die Proben werden mit dem Analysepaket ME-OG62 (hochgradiges Material ICP-AES) erneut untersucht. Bei Silberwerten von mehr als 1.500 g/t werden die Proben mit der Analysemethode Ag-CON01, einer standardmäßigen 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Leerproben werden routinemäßig in alle Probensendungen eingefügt, um die Integrität des Analyseprozesses zu gewährleisten. Aus dem groben Ausschuss und den Pulpen der ursprünglichen Probe werden ausgewählte Proben für eine Doppeluntersuchung ausgewählt. Bei den hier berichteten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person

Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Silver Corp. ist die vom Unternehmen benannte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

TECHNISCHE ANMERKUNGEN & ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Der jüngste technische Bericht für das Projekt Cordero ist die von M3 Engineering and Technology Corp. erstellte Preliminary Economic Assessment (PEA) aus dem Jahr 2018 und enthält die jüngste Ressourcenschätzung, die von Independent Mining Consultants, Inc. durchgeführt wurde. Sie ist auf der Website von Discovery und auf SEDAR unter Levon Resources Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Discovery, verfügbar. Die PEA geht von einer metallurgischen Gewinnung von 89 % für Ag, 84 % für Pb, 72 % für Zn und 40 % für Au aus.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

