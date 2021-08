- Cappuccinos und Milchkaffees kosten in Bremens Cafés durchschnittlich am meisten

- Am wenigsten zahlen Kaffeeliebhaber für den Cappuccino und Milchkaffee in Münster

Berlin, 25. August 2021 - Wie viel Kaffeeliebhaber:innen bei ihrer Rückkehr für Cappuccino und Co. zahlen müssen, weiß der Kaffeespezialist Coffeefriend (www.coffeefriend.de). In einer aktuellen Untersuchung hat die E-Commerce-Plattform die Kaffeepreise in den 20 größten deutschen Städten analysiert.

Bremer:innen zahlen fast einen Euro mehr für ihren Cappuccino als Münsteraner:innen





Die italienische Kaffeespezialität Cappuccino gehört laut Studie eines Marktforschungsinstituts zu den beliebtesten Heißgetränken der Deutschen. Bremen serviert den teuersten Cappuccino im ganzen Land. Die Hansestadt führt das Ranking mit einem Tassenpreis in Höhe von durchschnittlich 3,57 Euro an. Ähnlich viel müssen die Nürnberger:innen zahlen (3,52 Euro). Sachsens Landeshauptstadt Dresden landet mit durchschnittlichen Cappuccino-Kosten von 3,35 Euro ebenfalls unter den teuersten Städten in puncto Kaffee mit Milchschaum. Auch Platz vier und fünf gehen an Landeshauptstädte: München ist mit durchschnittlich 3,27 Euro pro Tasse etwas teurer als Stuttgart (3,20 Euro).

Wer in Münster einen Cappuccino bestellt, muss im Schnitt nur 2,63 Euro bezahlen - günstigster Preis des Rankings. Über ebenfalls niedrige Preise können sich die Kaffeeliebhaber:innen in Bonn und Dortmund freuen. In den beiden Städten kostet eine Tasse Cappuccino durchschnittlich 2,70 Euro bzw. 2,73 Euro. Nur knapp dahinter liegen Essen und Wuppertal, wo Kaffeetrinker:innen für den Espresso mit Milchschaumaufguss 2,77 Euro zahlen.

Bremen für Kaffee-Milch-Kombinationen die teuerste Stadt: Milchkaffeepreise ebenfalls an Spitze





Der klassische Milchkaffee, der im Gegensatz zum Cappuccino und Latte Macchiato mit Kaffee und nicht mit Espresso zubereitet wird, ist laut Studie das zweitbeliebteste Kaffee-Getränk in Deutschland. Bremer:innen müssen auch bei dieser Variante am tiefsten in die Tasche greifen (3,92 Euro pro Tasse). Ein großer Milchkaffee kostet in Bremen fast 6 Euro. Das 120 Kilometer entfernte Hamburg rutscht mit 3,80 Euro auch in die Top 3 der teuersten Städte, Dresden gehört wie bei den anderen beiden Kaffeespezialitäten mit 3,75 Euro ebenfalls dazu. Im Anschluss daran folgen Nürnberg mit 3,60 Euro und München mit 3,55 Euro.