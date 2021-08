Beim Tierwohl besteht noch Handlungsbedarf / Ministerin Heinen-Esser lädt zu Aktionstagen Ökolandbau ein (FOTO)

Hattingen (ots) - NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser und Ute

Rönnebeck, Vorstand Landesvereinigung ökologischer Landbau NRW (LVÖ), sind sich

über die wachsende Bedeutung des Tierwohls in der Land- und Ernährungswirtschaft

einig. Beim gemeinsamen Besuch des Bioland-Schultenhof in Hattingen

unterstrichen beide heute die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen zum Wohle

der Nutztiere, aber auch im Sinne von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die LVÖ

wies auf die seit Jahren geltenden strengen Richtlinien, Tierwohl-Vorschriften

und entsprechenden Kontrollen für Ökobetriebe in NRW hin, die Vorbildfunktion

hätten.



Das Thema Tierwohl ist im Handel angekommen. So jedenfalls erweckt es den

Eindruck, sobald man in diesen Tagen durch die Tür eines Discounters oder

Supermarktes tritt. Überall Plakate, Flyer und Hinweise auf eigene Initiativen

und Absichtserklärungen für Tierwohl-konforme Lebensmittelprodukte. Doch hinter

den Ankündigungen und Zukunftsversprechen auf mehr Platz in den Tierställen,

stecken vielfach nur Absichtserklärungen für die nächsten 10 Jahre.





Gleichzeitig gewinnen Fragen zur artgerechten Tierhaltung und zum Tierwohl beimLebensmitteleinkauf immer mehr an Bedeutung. Mit ein Grund, weshalb dieNachfrage nach Fleisch und Wurstwaren aus ökologischem Anbau stetig wächst. "DieMenschen an Rhein und Ruhr zeigen mit ihrem Einkaufsverhalten, dass sie großesVertrauen in die Bio-Fleischprodukte haben und diese möglichst aus NRW wollen",interpretiert LVÖ-Vorstand Ute Rönnebeck den ungebrochenen Bio-Boom beiDirektvermarktern, im Naturkostfachhandel und im Einzelhandel."Bereits vor sieben Jahren haben die Bioverbände in NRW in einem vomLandwirtschaftsministerium geförderten Projekt Kriterien für Tierwohl entwickeltund ein Kontrollverfahren konzipiert. Seitdem wird dieses Gesamtkonzept in allenverbandszugehörigen NRW-Ökobetrieben umgesetzt. Wir arbeiten dabei nach demPrinzip einer umfassenden Tierwohl-Beratung und strengen Kontrolle durchneutrale Kontrollstellen."Auch für Ministerin Heinen-Esser zeichnet sich der Ökolandbau unter anderemdurch seine hohen Anforderungen an das Tierwohl aus. "Mit ihrem Tierwohl-Konzeptgehen die Ökolandbau-Verbände klar voran. Mehr Tierwohl in der Nutztierhaltungist eineder drängendsten agrarpolitischen Aufgaben, der wir uns angenommen haben. Dieneue Bundesregierung muss die Umsetzung der Empfehlungen der Borchert-Kommissionganz oben auf die Agenda setzen.Unsere Initiativen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen derNutztierhaltungsstrategie bilden hierfür eine wesentliche Grundlage und liefernwichtige Impulse. Beratungsprojekte und Fördermaßnahmen sollen ausgebaut werden.Dazu gehören zum Beispiel die Förderung von Tierwohlställen, der Weidehaltungund von Haltungsverfahren auf Stroh. Auch sollen regionale Schlachtstrukturenund mobile Schlachteinheiten gestärkt werden".Einig sind sich Ministerin Heinen-Esser und Ute Rönnebeck über den Bedarf anBeratung und Aufklärung von Landwirtinnen und Landwirten. Denn Tierwohl istnicht nur eine Frage des Platzangebotes. Vom Stallbau, über Außenbereiche,Tierzucht, körperliche Eingriffe wie Schwänze kupieren, dem Einsatz vonMedikamenten, bis hin zur Frage der Schlachtverfahren und -umstände. Dies allessind vielfältige Fragen, die im Laufe der nächsten Jahre durch politischeInitiativen und eigene Anstrengungen in Landwirtschaft, Verarbeitung und Handelgelöst werden müssen."Daher sehen wir auch als Bio-Verbände die Notwendigkeit der vielfältigenVerbraucheraufklärung, einer verpflichtenden Tierwohlkennzeichnung, wie aucheiner angepassten betrieblichen Förderung als wichtige Handlungsfelder für diePolitik in Düsseldorf, Berlin und Brüssel", betont Ute Rönnebeck.Aktionstage Ökolandbau NRW 2021Vom 28. August bis zum 12. September finden die "Aktionstage Ökolandbau NRW"statt. Trotz Corona-Pandemie und Unsicherheiten über Veranstaltungsformate,haben sich zahlreiche Bio-Bauern aus NRW entschlossen, die seit Jahren beliebtezweiwöchige Info-Kampagne auch in diesem Jahr durchzuführen. Landesweit öffnenökologisch wirtschaftende Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe ihre Hoftorefür große und kleine Besucher. Das Thema Tierwohl steht in diesem Jahr geradebei tierhaltenden Betrieben im Vordergrund.Auf http://www.oekolandbau-nrw.de ist im Internet eine komplette Übersicht allergeplanten Aktionstage-Events veröffentlicht. Hier finden Sie auch viele Faktenund Hintergrundinfos zum Ökolandbau in NRW. Besuchen und folgen Sie uns auch aufInstagram http://www.instagram.com/oekolandbau_nrw und facebook http://www.facebook.com/oekolandbauNRW