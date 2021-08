Erster Spatenstich für den Schwarz-Projekt-Campus (FOTO)

Neckarsulm/Bad Friedrichshall (ots) - Mit dem Spatenstich auf dem Baufeld "Obere

Fundel" in Bad Friedrichshall wurde am heutigen Mittwoch, 25. August, die

Bauphase für den Schwarz-Projekt-Campus gestartet. Die Schwarz Gruppe stärkt mit

diesem Standort ihre Präsenz in der Region Heilbronn.



Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts, welcher fünf Gebäude umfasst, ist

für 2026 vorgesehen. Dabei werden circa 3.500 Arbeitsplätze, überwiegend für

IT-Mitarbeiter, geschaffen.





Die architektonisch ansprechenden Gebäude sind terrassenartig gestaffelt.Raumhohe Verglasungen sorgen für lichtdurchflutete Büroräume. Die umfangreicheBegrünung ist ein charakteristisches Merkmal des Bauprojekts, bei dem dieGebäude um eine "grüne Mitte" angeordnet sind. Neben Büroflächen entstehenflankierende Infrastruktureinrichtungen wie ein Mitarbeiterrestaurant mit rund1.000 Plätzen, eine Kindertagesstätte mit rund 280 Plätzen und ein großerSportbereich mit Physiotherapie und Kursangeboten.Für die Verkehrsanbindung des Areals wurde ein Mobilitätskonzept entwickelt, dasauf drei Säulen basiert: dem öffentlichen Personennahverkehr, dem Geh- undRadverkehr sowie dem motorisierten Individualverkehr. Zur optimalen Anbindungdes Schwarz-Projekt-Campus an den ÖPNV wird eine neue, fußläufig erreichbareStadtbahnhaltestelle errichtet. Des Weiteren stehen Fahrrad- und PKW-Stellplätzefür Mitarbeiter und Besucher zur Verfügung, von denen der überwiegende Teil mitLadesäulen für E-Fahrzeuge ausgestattet werden kann."Mit dem Schwarz-Projekt-Campus tragen wir einer neuen Art der Zusammenarbeitzwischen dem stetig an Bedeutung gewinnenden IT- und Digitalbereich und unseremKerngeschäft Rechnung. Gleichzeitig senden wir ein starkes Signal an alleMenschen in der Region: Für spannende und zukunftssichere Jobs in der IT mussniemand unsere Region verlassen! Wir danken der Politik für die großeUnterstützung, vor allem bei Infrastrukturthemen, ohne die eine Realisierung desProjekts vor Ort nicht möglich gewesen wäre", unterstrich Gerd Chrzanowski,Stellvertreter des Komplementärs, die Bedeutung des Bauprojekts für die Zukunftder Schwarz Gruppe."Der innovative Schwarz-Projekt-Campus des größten EinzelhandelsunternehmensEuropas ist als zentraler Standort, insbesondere für die IT-Mitarbeiter derSchwarz Gruppe, ein zukunftsweisendes Projekt. Freilich ist der Neubau auch einsichtbares Bekenntnis zu unserer Heimat und der Region. Wir stehen damitsymbolhaft für ganz Baden-Württemberg, wo sich erfolgreiche Unternehmen, hoheLebensqualität, auf dem Land und in der Stadt, sowie hervorragende