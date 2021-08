Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Börsen schließen ohne klare Richtung An den osteuropäischen Märkten hat sich am Mittwoch kein klares Bild ergeben. Für die Börsen in Moskau und Budapest ging es nach unten, Kursgewinne gab es aber in Warschau und Prag. Mit Spannung warteten die Anleger auf ein internationales …