Taiwans Textilindustrie spielt wichtige Rolle bei den Spielen in Tokio

TAIPEH, 25. August 2021 /PRNewswire/ -- Die Spiele von Tokio 2020 wurden aufgrund der Auswirkungen der Epidemie auf August 2021 verschoben und gingen am 8. August zu Ende. Das Team von Chinesisch Taipeh (Taiwan) hat bei den Spielen 2020 in Tokio hervorragende Leistungen erbracht und die meisten Medaillen in der Geschichte der Teilnahme Taiwans an den Spielen gewonnen. Das Zusammentreffen von Sportlern aus aller Welt löste wieder einmal den olympischen Boom aus, und auch Taiwans Textilindustrie war hinter den Kulissen an den Spielen beteiligt. Taiwans Funktionsgewebe machen 70 % des weltweiten Marktes aus, und Taiwans Textilindustrie unterstützt die international renommierten Marken. Große Sportmarken sponsern die Spiele und viele Nationalmannschaften, deren Kleidung aus nachhaltigen Funktionsstoffen in Taiwan hergestellt wird.

Denken Sie bei Textilien nicht nur an Taiwan, gehen Sie hin! Taiwan ist weltweit führend im Bereich umweltfreundlicher Textilinnovationen, Nachhaltigkeit und kontinuierlicher Qualitätsverbesserung. Die erstklassige Polymerentwicklung, der sich viele große vertikale Unternehmen verschrieben haben, hält Taiwan an der Spitze. Weltweit führende Marken wenden sich zuerst an Taiwan, wenn sie nach den neuesten und besten Innovationen suchen. Dazu gehören beispielsweise The North Face bei Oberbekleidung, Under Armour bei Sportbekleidung, Jack Wolfskin für seine robuste Kleidung in Europa und die weltweit besten und am schnellsten wachsenden Hersteller von Yogabekleidung wie z. B. Lululemon. Wenn Sie auf der Suche nach Vielfalt in der Bluesign-Fertigung sind, bietet Taiwan die besten und am leichtesten verfügbaren Produkte der Welt.

Innovation in der Sportbekleidung

Die Spiele von Tokio fanden nach dem Überwinden einer weltweiten Pandemie statt und präsentieren der Welt die Leidenschaft und Ehre der Sportler. Stilvoll gekleidete Sportler und Modedesigner machen die Spiele glanzvoller und modischer. Abgesehen vom Stil sind innovative Funktionstextilien sind nach wie vor ein unverzichtbarer Bestandteil von Sportbekleidung. Taiwan bietet die besten Strick- und Webereien und ist der führende Anbieter von Sportbekleidungsstoffen. Funktionelle Stoffe bieten hohe Dehnbarkeit mit toller Passform sowie superleichte, atmungsaktive, feuchtigkeitstransportierende, antibakterielle und geruchsregulierende Eigenschaften für maximalen Komfort und höchste Leistung. Taiwan hat sich dieser Herausforderung gestellt und ist der zuverlässigste Anbieter von international renommierten Sportmarken wie Asics und On Running.

Shinkong Textile sponserte das offizielle Trikot des Teams von Chinesisch Taipeh und das von VICTOR und Men-Chuen Fiber Industry gemeinsam gesponserte Sportoutfit wird aus lokalen Recyclingfasern hergestellt und mit umweltfreundlichen Pigmenten gefärbt. Gleichzeitig liegt der Fokus auf Funktionalität, Komfort und Atmungsaktivität. Die meisten taiwanesischen Stoffhersteller bieten eine Reihe an recycelten Polyesterprodukten in mehreren in Web- und Strickwaren-Kategorien. Viele werden sogar aus seltenem recyceltem Nylon hergestellt. Solche Mandate sind dank des Teams aus engagierten Textilingenieuren möglich, die sowohl intern als auch von ihren renommierten Kunden unterstützt werden. Unternehmen wie Patagonia, die sich dem Umweltschutz verschrieben haben, machen Taiwan zu einer primären Quelle für Textilien und Entwicklungsinitiativen. Der Einsatz für ständige Verbesserung hat Beziehungen geprägt, die bereits seit vielen Jahren andauern. Wenn Sie im Bereich bequeme Kleidung, Yoga-Bekleidung, Outdoor-Bekleidung oder einfach nur tolle Sportbekleidung tätig sind, dann sind die Anbieter aus Taiwan ein Muss für Sie.

