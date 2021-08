Ein ruhiger DAX-Handel mit leichtem Minus wurde zur Wochenmitte vollzogen. Dabei fanden sich einige Aktien mit Meldungen am Markt reflektiert.

Kein Fortschritt im Chartbild

Die Bewegungen im DAX gestern waren sehr gering. Bereits in der Vorbörse wurde nur eine minimale Abweichung vom gestrigen Schlusskurs verzeichnet. Das Pendeln um 15.900 Punkte deutete sich bereits in der Vorbörse an. Darüber berichteten wir in diesem ersten Blick auf den Börsenhandel am Morgen in diesem Video:

Vor dem Jackson Hole Symposium ab Donnerstag wurde auch die Bewegung an der Wall Street geringer. Dennoch zeigte zumindest der Nasdaq am Dienstag einen weiteren Rekord auf. Dazu fehlte uns im DAX noch rund ein Prozent.

Kernthema war im Video heute die Aktie von Delivery Hero. Als gestriger Tagesgewinner ist sie charttechnisch weiter im Dreieck notierend und kann die Verluste nach den letzten Quartalszahlen aufholen. Treiber der Kursgewinne gestern, die rund 6 Prozent betragen hatten, war ein möglicher Verkauf der südkoreanischen Tochter. Das Kartellamt in Südkorea hatte dies gefordert. Dabei geht es um einen Marktwert und damit potenzielle Erträge von 486 Millionen Euro.

Was die Analysten zur Aktie sagen und welches Sentiment damit sichtbar ist, wird in diesem Video ebenso erörtert.

Der DAX startete etwas stärker und erreichte kurzzeitig die Hochs der Woche, was genau der Kante zur Kurslücke vergangenem Mittwoch entsprach. Von dort aus fiel der Index wieder zurück und verharrte in abwartender Haltung vor dem ifo-Gschäftsklimaindex um 10.00 Uhr.

Wegen Lieferengpässen und Materialmangel sank der führende deutsche Wirtschaftsindikator im August unter die 100er-Marker. Er notiert nun bei 99,4 Punkten und verlor damit zum Juli (100,7 Zähler) mehr als einen Punkt. Das war der zweite Verlust in Folge, was noch nicht als Trendwende aber als Achtungssignal gilt.

Im weiteren Verlauf wurde das Vortagestief angelaufen. Es hielt fast punktgenau und entsprecht technisch dem Schlusskurs vom Montag. Von dort aus konnte mit einer erneut leicht stärkeren Wall Street am Nachmittag wieder Boden gutgemacht, doch letztlich das Minus nicht mehr ausgeglichen werden.

Die US-Daten waren eher gemischt. Auftragsdaten für langlebige Güter sanken im Juli um 0,1 Prozent, ohne den Transportsektor, zu dem etwa Flugzeuge zählen, erhöhten sich die Aufträge im Juli jedoch um 0,7 Prozent.

Nahe der Tagestiefs verabschiedete sich der Deutsche Leitindex aus dem Handel und hinterließ eine leicht gestiegen Volatilität von 80 Punkten. Dies entspricht noch immer einer unterdurchschnittlichen Entwicklung innerhalb eines Handelstages.

Folgende Parameter wurden verzeichnet:

Eröffnung 15.912,85 Tageshoch 15.932,62 Tagestief 15.853,51 Vortageskurs 15.905,85 Schlusskurs 15.860,66

In den USA wurde zum Abend keine weitere Bewegung verzeichnet. Die Indizes pendeln um die Nullmarke.

Im DAX-Chartverlauf ist der leichte Abgabedruck nach dem etwas stärkerem Start deutlich zu sehen:

Welche Aktien standen heute im Fokus der Anleger?

Blick auf die Bewegungen in den DAX-Werten

Nach den gestrigen Gewinnen wurde heute bei Delivery Hero wieder die Gegenrichtung eingeschlagen. Am Mogen porträtierten wir die Aktie ausführlich.

Ebenfalls schwach waren Fresenius und Fresenius Medical Care.

Die Gewinner waren im Chipsektor mit der Infineon und bei der Deutschen Bank zu finden. Dort kommt das gestiegene Vertrauen der Experten in die Profitabilität des Finanzinstitutes zum Tragen. In den vergangenen drei Monaten wurden die Erwartungen des Nettogewinns um 35 Prozent nach oben revidiert. Das ist interner DAX-Rekord und verhalf den Papieren heute zu einem Anstieg von rund 2 Prozent.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Weiter über der alten Bandbreite

Die 15.800 gelten als Auffangbereich in dieser Woche, doch bereits an der 15.850 drehte der DAX heute wieder ab. Damit kann zwar auf der Oberseite kein neuer Impuls verzeichnet werden, aber die Stimmung bewegt sich eher auf der Ober- als auf der Unterseite.

Im Tageschart ist weiterhin ein Anlauf zur 16.000 möglich. Dazu muss folgende Trendlinie überschritten werden:

