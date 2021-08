RubrYc Therapeutics informiert über Finanzierung mit Vorzugskapital der Serie A2, Zusammenarbeit und RTX-003-Lizenz mit iBio, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc. („RubrYc“) und iBio, Inc. („iBio“, NYSEA: IBIO) hat heute den Abschluss der Finanzierung mit Vorzugskapital der Serie A2 von RubrYc sowie der damit einhergehenden Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen bezüglich der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung auf Epitope ausgerichteter Antikörper-Therapeutika bekanntgegeben. Durch diese Transaktion wird iBio mit seiner Investition in Höhe von 7,5 Mio. USD in das Vorzugskapital der Serie A2 von RubrYc zu einem wichtigen strategischen Investor. In der Investorengruppe des Unternehmens sind außerdem Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital und Hayan Health Networks vertreten. Außerdem sichert sich iBio die exklusiven weltweiten Rechte für die Weiterentwicklung des Hauptprogramms von RubrYc, RTX-003, einem auf CD25 ausgerichteten monoklonalen Antikörper zur selektiven Depletion regulatorischer T-Zellen in der Mikroumgebung solider Tumore.

Dank dieser Zusammenarbeit werden die Parteien die Discovery Engine von RubrYc und die Expertise des Unternehmens bei der Antikörperentdeckung mit den Ressourcen von iBio als Entwickler von Biopharmazeutika der nächsten Generation und Pionier des nachhaltigen FastPharming Manufacturing System kombinieren, um neuartige Therapien für Patienten zu entwickeln, die sie brauchen. Gemäß den Bedingungen des Vertrags wird RubrYc für die Entdeckung von auf Epitope ausgerichteten Medikamentenkandidaten zuständig sein und dafür die proprietären Meso-scale Engineered Molecules von RubrYc nutzen. Damit sollen Kampagnen zur Antikörperentdeckung für bestimmte Epitope auf einvernehmliche Krankheitstargets vorangebracht werden. iBio wird bei Entdeckungskampagnen mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und für die Durchführung präklinischer, klinischer und kommerzieller Aktivitäten für die im Rahmen der Zusammenarbeit ausgewählten Medikamentenkandidaten zuständig sein.

Gemäß den Bedingungen des Vertrags könnte RubrYc, sollte iBio im Rahmen der Zusammenarbeit mehrere Kandidaten entwickeln und vermarkten, Meilensteinzahlungen in Höhe von mehr als 84 Millionen USD im Zusammenhang mit Aktivitäten der Entdeckung und Entwicklung erhalten. RubrYc kann außerdem Lizenzgebühren für die weltweiten Nettoumsätze sämtlicher kommerzieller Produkte erhalten, die im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt wurden.