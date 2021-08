LA Auto Show-Tickets jetzt im Verkauf für SoCal um die neuesten und großartigsten Fahrzeuge persönlich zu entdecken

Auf einer Fläche von einer Million Quadratfuß im Innen- und Außenbereich der LA Auto Show werden die neuesten Elektro-, Wasserstoff- und gasbetriebenen Fahrzeuge, Aftermarket-Marken und Scooter präsentiert, um den zweijährigen Nachholbedarf an persönlicher Begegnung und Unterhaltung zu decken.

Angesichts des steigenden Interesses an emissionsfreien Fahrzeugen (ZEV) wird die Messe erstmals einen Indoor-Testparcours für Elektrofahrzeuge (EV) anbieten. Electrify America wird der offizielle Ladeanbieter für die 45.000 Quadratmeter große Rennstrecke sein. Die Besucher können Fragen stellen und direkt mit dem Unternehmen interagieren, das hinter dem größten öffentlichen Schnellladenetz in den Vereinigten Staaten steht, und aus einer Vielzahl von E-Fahrzeugmodellen wählen, die sie Probe fahren können.

Die diesjährige Veranstaltung findet im Epizentrum für Elektrofahrzeuge des Landes und in der Welthauptstadt der Autokultur statt und bietet Verbrauchern und potenziellen Käufern die landesweit umfangreichste Auswahl an Elektro- und Benzinfahrzeugen, so dass sie sich in einer Umgebung ohne Verkaufsdruck ein Bild von allen Optionen machen können.

„Wir sind stolz darauf, ein integraler Bestandteil der SoCal-Autokultur und der EV-Innovation zu sein und ein unverzichtbares Ereignis im Kalender zu haben", sagte Lisa Kaz, CEO und Eigentümerin der LA Auto Show. „In diesem Jahr werden die Besucher die größte Auswahl an Autos, Trucks und SUVs sowie interaktive Erlebnisse haben, die sie mit Familie und Freunden in einer sicheren und komfortablen Umgebung entdecken können, die für jeden etwas zu bieten hat."

Zu den Highlights gehören:

Testfahrten: Mehr als ein Dutzend Marken bieten Testfahrten an, bei denen ihre neuesten Technologien und Funktionen vorgestellt werden.

Outdoor-Erlebnisse: Genießen Sie aufregende Fahrkurse mit Camp Jeep, Ford Bronco, Volkswagen und mehr.

The Garage: Ein beliebtes Ziel, die Aftermarket-Show der LA Auto Show, ist der Ort, an dem die Autokultur lebt - mit einer vielseitigen Mischung aus Custom- und Lifestyle-Marken.

Art Center College of Design : Entdecken Sie die neuesten Arbeiten des führenden Designinstituts in Südkalifornien und reservieren Sie sich einen Platz, um neben weltbekannten Fahrzeugdesignern zu skizzieren.

: Entdecken Sie die neuesten Arbeiten des führenden Designinstituts in Südkalifornien und reservieren Sie sich einen Platz, um neben weltbekannten Fahrzeugdesignern zu skizzieren. The Lost Corvettes Final Sweepstakes: Spenden Sie zur Unterstützung von US-Veteranen und nutzen Sie die Chance, sich eine klassische Corvette in Ihre Garage zu stellen, darunter das Modell der ersten Generation von 1953.

ersten Generation von 1953. Galpin's Hall of Customs: Heimat von atemberaubenden, maßgeschneiderten Fahrzeugen, Klassikern und Exoten.

Die LA Auto Show wird in diesem Jahr bargeldlos abgewickelt; die Eintrittskarten können online laautoshow.com/tickets oder an den Ticketautomaten vor Ort mit einer Kreditkarte gekauft werden. Einzeltickets, Familien- und VIP-Pakete beinhalten: