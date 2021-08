Mehrjährige Studien des Kundenbeirats der SunCHECK-Plattform von Sun Nuclear werden auf der ESTRO 2021 vorgestellt

Ein Hauptinteresse des SunCHECK-Kundenbeirats ist die Implementierung der In-vivo-Dosimetrie mit der SunCHECK-Software, um Fehler im Verlauf der Strahlentherapie effizient aufzudecken. Bei GZA Ziekenhuizen - Iridium Kankernetwerk (Belgien) war Evy Bossuyt, M.S., maßgeblich an der Einführung der In-vivo-Dosimetrie mit SunCHECK Patient beteiligt und nutzt die Erkenntnisse, um Fehler zu erkennen und zu korrigieren und so die Behandlungsprotokolle zu verbessern. Ihr Beitrag (SP-0028 Large scale clinical implementation of in vivo dosimetry - What value does it bring?) befasst sich mit einer Analyse von 7.000 Patienten aus den Jahren 2019 und 2020. In der Arbeit wird detailliert beschrieben, wie die Zahl der fehlgeschlagenen Behandlungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist und wie die datengesteuerten Erkenntnisse der SunCHECK-Software in die Korrekturmaßnahmen eingeflossen sind, die zur Erreichung dieser Qualitätsverbesserungen ergriffen wurden. Frau Bossuyt wird im Rahmen eines ESTRO-Symposiums über die klinische Umsetzung der In-Vivo-Dosimetrie und am Sonntag, den 29. August um 10:05 Uhr am ESTRO-Stand von Sun Nuclear einen Vortrag halten.

Das Sun Nuclear Lunch Symposium, Innovationen in Patientensicherheit und Qualitätssicherung (Innovations in Patient Safety & QA), wird am Sonntag, den 29. August, live in der ESTRO-Ausstellungshalle, Räume N107+108, stattfinden und für virtuelle Teilnehmer gestreamt werden. Während des Symposiums wird Greg Martin, M.Sc., vom Clatterbridge Cancer Centre (England) über die Erfahrungen seiner Abteilung mit der SunCHECK-Maschine für die automatische tägliche, monatliche und jährliche Qualitätskontrolle berichten. Seine Studie (PO-1720: SunCHECK Machine, eine automatisierte QA-Softwarelösung: Der Bericht über die 5-jährige Erfahrung eines Zentrums gibt einen Überblick über die Erfahrungen des Teams von Clatterbridge Medical Physics mit der SunCHECK-Maschine, einschließlich der anfänglichen Machbarkeit, der Empfindlichkeitstests, der Inbetriebnahme, der langfristigen Nutzung und der erheblichen Zeiteinsparungen, die an neun Linearbeschleunigern erzielt wurden - pro System und pro Jahr.