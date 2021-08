Quotient Sciences gibt Investition in Höhe von mehreren Millionen Pfund in eine Anlage zur Herstellung von Arzneimittelsubstanzen bekannt

Quotient Sciences, der Akzelerator für die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, kündigte eine Investition in Höhe von 6,3 Millionen Pfund in seine kürzlich erworbene Produktionsanlage in Alnwick, Großbritannien, an. Die Investition wird die Produktionskapazität von Quotient zur Herstellung von Arzneimitteln erheblich erweitern und in den nächsten drei Jahren 80 neue Arbeitsplätze schaffen.

Quotient erwarb die Anlage in Alnwick im Februar 2021 von Arcinova, um sein Dienstleistungsportfolio zu erweitern und die Kapazitäten für Wirkstoffe, Arzneimittel und klinische Tests in einer Organisation zu bündeln. Durch die Übernahme ist Quotient in der Lage, seine Kunden mit einem durchgängigen Angebot zu unterstützen, das von der Auswahl der Wirkstoffkandidaten bis zur Markteinführung des Produkts reicht. Die Investition in Höhe von mehreren Millionen Pfund wird eine Fläche von 1.500 Quadratmetern umfunktionieren und zusätzliche Geräte und Technologien umfassen, wodurch sich die Zahl der jährlich entwickelten neuen Moleküle deutlich erhöht.