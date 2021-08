Alerian und Galaxy Digital erstellen gemeinsame Krypto- und Blockchain-Indizes Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 25.08.2021, 23:57 | 51 | 0 | 0 25.08.2021, 23:57 | NEW YORK, 25. August 2021 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („Galaxy Digital" oder das „Unternehmen"), ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und innovativem Anlagemanagement in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, gab heute bekannt, dass Galaxy Fund Management mit Alerian und S-Network Global Indexes, einem zukunftsweisenden Indexanbieter, der sich auf die Entwicklung innovativer indexbasierter Anlagestrategien konzentriert, eine Partnerschaft eingegangen ist, um die Alerian Galaxy Global Blockchain Indexes und Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Indexes aufzulegen. Diese Indizes sollen die stetig wachsende Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten in der Blockchain- und Kryptowirtschaft befriedigen. Krypto- und Blockchain-Technologie wecken weiterhin das Interesse von institutionellen und privaten Anlegern auf der ganzen Welt. Gemäß Prognosen von Gartner wird der durch Blockchain generierte Geschäftswert schnell wachsen und bis 2025 voraussichtlich 176 Milliarden US-Dollar und bis 2030 3,1 Billionen US-Dollar erreichen. Die Möglichkeiten für den Zugang zu institutionellen Kryptowährungs- und Blockchain-Investmentvehikeln sind jedoch nach wie vor begrenzt, da der Bereich noch im Entstehen begriffen ist und die Eintrittsbarrieren hoch sind. Durch diese Partnerschaft bieten die Alerian Galaxy Global Indizes eine Investitionsmöglichkeit in börsennotierten Unternehmen und ausgewählten Anlagevehikeln, die in den schnell wachsenden globalen Kryptowährungs- und Blockchain-Sektoren investiert sind. Diese passiven, regelbasierten und transparenten Indizes decken die gesamte Bandbreite der Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie ab und bestehen in erster Linie aus Kryptowährungs-Minern, Kryptowährungs-Infrastrukturtechnologien, Kryptowährungskäufern und Blockchain-Nutzern.(1) Die Indizes werden monatlich neu angepasst und gleich gewichtet, um ein wirklich diversifiziertes Portfolio zu schaffen, das das Ökosystem repräsentiert. (1) Die Komponente der Blockchain-Nutzer trifft nur auf die Alerian Galaxy Global Blockchain Index-Produktreihe zu. Die Alerian Galaxy Global Blockchain Index-Familie umfasst: Den Alerian Galaxy Global Blockchain Equity Index (BLKCHN)

Den Alerian Galaxy Global Blockchain Equity and Futures Index (BLKCNF)

Den Alerian Galaxy Global Blockchain Equity, Trusts & ETPs Index (BLKCNP)

Den Alerian Galaxy Global Blockchain Index (BCHAIN) Die Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Index-Familie umfasst: Seite 2 ► Seite 1 von 5





