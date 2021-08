SoftServe baut hochmodernen Campus in Lviv

SoftServe , ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Kompetenzen und Beratung, gibt seine Pläne für den Bau eines High-Tech-Campus auf dem Gelände einer verlassenen staatlichen Einrichtung in Lviv in der Ukraine bekannt. Die Anlage, die sich auf einem 24 Morgen großen Grundstück befindet, wurde Anfang Juni von einer SoftServe-Tochtergesellschaft für 14 Millionen USD bei einer offenen Auktion erworben, die gemeinsam vom ukrainischen Justizministerium und dem Staatlichen Immobilienfonds durchgeführt wurde. Die Auktion war Teil des für 2020 angekündigten Regierungsprogramms, das den Verkauf ungenutzter staatlicher Immobilien zum Ziel hat.

SoftServe's current European headquarters in Lviv, Ukraine. (Photo: Business Wire)

SoftServe plant, in den nächsten fünf Jahren mehr als 100 Millionen USD in den Bau eines modernen Campus in Zusammenarbeit mit einem internationalen Architekturbüro zu investieren. Der Baubeginn ist für das Jahr 2022 geplant. Der Campus wird die Büros von SoftServe in Lviv beherbergen und darüber hinaus zahlreiche Einrichtungen für die Bereiche Arbeit, Freizeit, Talentförderung und Veranstaltungen bieten, die auch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Der Campus wird unter anderem die Firmenuniversität von SoftServe, Konferenzsäle und Ausstellungsräume, Wohnungen, einen Kindergarten, eine High School und Sportanlagen umfassen. Der neue Campus von SoftServe wird nicht nur ein kreativer Arbeitsbereich und ein Magnet für Tech-Talente sein, sondern auch als Wahrzeichen des modernen Lviv dienen.

„Mit Entwicklungszentren in sieben Städten ist SoftServe das zweitgrößte Technologieunternehmen der Ukraine“, sagte Oleh Denys, Mitbegründer und Vorstandsmitglied von SoftServe. „Wir haben kürzlich die Marke von 10.000 Mitarbeitern weltweit erreicht, und 4.000 von ihnen arbeiten in Lviv, dem europäischen Hauptsitz von SoftServe, unserem größten Entwicklungszentrum. Der neue Campus wird nicht nur einen ganzen Stadtteil in Lviv mit neuem Leben erfüllen, sondern auch die Entwicklung der Stadt zu einem großen Bildungs- und Technologiezentrum in der Ukraine und auf internationaler Ebene fördern.“

Mit rund 200.000 IT-Spezialisten, die in der Softwareentwicklung tätig sind, erfährt die Ukraine ein eindrucksvolles Wachstum als globaler Technologieakteur. Die kulturelle und geografische Nähe zu Westeuropa macht das Land zu einem attraktiven Standort für die Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur von globalen Unternehmen wie Google, Oracle, eBay, Boeing, Siemens, Ericsson, Samsung und vielen anderen. Der ukrainische Export von IT-Dienstleistungen wächst durchschnittlich um 25 % pro Jahr und trägt derzeit über 8 % zu den Gesamtexporten des Landes bei.

