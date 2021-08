Mehrjährige Studien des Kundenbeirats der SunCHECK(TM)-Plattform von Sun Nuclear werden auf der ESTRO 2021 vorgestellt

Melbourne, Florida (ots/PRNewswire) - Überzeugende Fortschritte für das

Qualitätsmanagement in der Strahlentherapie



das Unternehmen im Rahmen des ESTRO-Kongresses 2021, der vom 27. bis 31. August

in Madrid, Spanien, stattfindet und online gestreamt wird, bekannte Kliniker an

seinem Stand und bei einem Satellitensymposium begrüßen wird. Im Rahmen des

wissenschaftlichen Programms der ESTRO werden drei Mitglieder des Sun Nuclear

SunCHECK(TM) Platform Customer Advisory Board die bahnbrechenden Ergebnisse

ihrer Nutzung der SunCHECK-Software für die unabhängige, automatisierte

Qualitätssicherung von Maschinen und Patienten mit In-vivo-Dosimetrie

vorstellen.





Ein Hauptinteresse des SunCHECK-Kundenbeirats ist die Implementierung derIn-vivo-Dosimetrie mit der SunCHECK-Software, um Fehler im Verlauf derStrahlentherapie effizient aufzudecken. Bei GZA Ziekenhuizen - IridiumKankernetwerk (Belgien) war Evy Bossuyt, M.S., maßgeblich an der Einführung derIn-vivo-Dosimetrie mit SunCHECK(TM) Patient beteiligt und nutzt dieErkenntnisse, um Fehler zu erkennen und zu korrigieren und so dieBehandlungsprotokolle zu verbessern. Ihr Beitrag ( SP-0028 Large scale clinicalimplementation of in vivo dosimetry - What value does it bring? (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3269733-1&h=55866742&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3269733-1%26h%3D2183597749%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.estro.org%252FCongresses%252FESTRO-2021%252F489%252Fclinicalimplementationofinvivodosimetry%252F2460%252Flargescaleclinicalimplementationofinvivodosimetry-%26a%3DSP-0028%2BLarge%2Bscale%2Bclinical%2Bimplementation%2Bof%2Bin%2Bvivo%2Bdosimetry%2B-%2BWhat%2Bvalue%2Bdoes%2Bit%2Bbring%253F&a=SP-0028+Large+scale+clinical+implementation+of+in+vivo+dosimetry+-+What+value+does+it+bring%3F) ) befasst sichmit einer Analyse von 7.000 Patienten aus den Jahren 2019 und 2020. In derArbeit wird detailliert beschrieben, wie die Zahl der fehlgeschlagenenBehandlungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist und wie die datengesteuertenErkenntnisse der SunCHECK-Software in die Korrekturmaßnahmen eingeflossen sind,die zur Erreichung dieser Qualitätsverbesserungen ergriffen wurden. Frau Bossuyt