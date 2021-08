Smart China Expo 2021 eröffnet im südwestchinesischen Chongqing

CHONGQING, China, 26. August 2021 /PRNewswire/ -- Die Smart China Expo 2021 wurde am Montag im Südwesten Chinas in der Stadt Chongqing eröffnet. Das Komitee der Chongqing Liangjiang New Area unterzeichnete am Eröffnungstag Schlüsselprojekte wie die internationale Automobil-F&E-Basis IAT Liangjiang, das Hauptquartier der Tencent Cloud für industrielle Internet-Industrie, iFlytek und die regionale Zentrale der QI-ANXIN-Gruppe, die innovative Forschung und Entwicklung in den Bereichen Automobilindustrie, industrielles Internet, künstliche Intelligenz, Netzwerkinfrastruktur und anderen Bereichen umfassen, so das Komitee der Chongqing Liangjiang New Area.

Die Unterzeichnung dieser Projekte spiegelt das feste Vertrauen der Unternehmen in die Aussichten und Märkte der digitalen Wirtschaft und der intelligenten Industrie in Chongqing und der Liangjiang New Area wider und unterstützt die intelligente Entwicklung der Big-Data-Industrie in Chongqing und der Liangjiang New Area.