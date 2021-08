Enedym Inc. schließt Partnerschaft mit Napino Group

Enedym Inc. („Enedym“), das Technologie-Unternehmen, das geschaltete Reluktanzmotoren der nächsten Generation, Elektroantriebe und elektrische Antriebsstränge entwickelt, hat heute die Aufnahme einer neuen Partnerschaft mit der Napino Group bekannt gegeben. („Napino“) ist einer der führenden indischen Lieferanten von Fahrzeugelektronikprodukten. Gemäß der Vereinbarung über diese Partnerschaft wird Napino die Technologie geschalteter Reluktanzmotoren (SRM) von Enedym für zweirädrige Elektromotorräder und Motorroller in Indien einsetzen.

Dr. Ali Emadi, Gründer, President und CEO von Enedym, kommentiert: „Wir sind hocherfreut, dieses Abkommen mit Napino ankündigen zu können. Die Partnerschaft zwischen Enedym und Napino ist transformativ und bedeutend und wird die Bereitstellung einer stabilen und sicheren globalen Lieferkette in Verbindung mit der nachhaltigen Motortechnologie der nächsten Generation ermöglichen. Die Landschaft der Automobilbranche verändert sich rasch und wir freuen uns, die Motortechnologie der nächsten Generation in Abstimmung mit dem Bedarf führender Erstausrüster (OEMs) bereitstellen zu können. Durch den Einsatz der geschalteten Reluktanzmotoren von Enedym – die den Verzicht auf die Nutzung von Metallen aus seltenen Erden ermöglichen, die oftmals ausschließlich aus China stammen – können wir nun ein Portal für die kostengünstige und hochwertige Herstellung von Motoren, Wechselrichtern und Reglern der nächsten Generation zur Verfügung stellen.“

Dr. Emadi ergänzt: „Wir befinden uns inmitten eines historischen Wandels, sowohl im Hinblick auf die Elektrifizierung und den Fokus der Nachhaltigkeit als auch die Notwendigkeit sicherer und stabiler Lieferketten. Die Partnerschaft mit Napino wird uns in die Lage versetzen, unsere Motortechnologie der nächsten Generation für einen riesigen Markt zu liefern und indischen Unternehmen und globalen Erstausrüstern (OEMs) eine zukunftsfähige Herstellungsalternative für China zu bieten.“

Vaibhav Raheja, Joint Managing Director of Napino erklärt: „Wir sind hocherfreut, unsere Partnerschaft mit Enedym ankündigen zu können. Der Verzicht auf Magneten und seltene Erden bei diesen Produkten bietet große Vorteile nicht nur aus geopolitischer Sicht, sondern auch, weil auf diese Weise die Nutzung natürlicher Rohstoffe gesichert werden kann. Wir sind davon überzeugt, dass diese erschwingliche und stabile Lösung, die von unseren Ingenieurs- und Produktionsteams geschaffen wurde, die schnellere Einführung der Elektromobilität in Indien ermöglichen wird. Unsere Vision ist die Transformation von Indien in einen globalen Produktionshub für EV-Motoren und unser bedeutender Beitrag zur Kohlenstoffneutralität.“