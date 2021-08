Experian in internationalem Analystenbericht zum führenden Anbieter im Bereich Betrugsprävention ernannt

„Betrugsprävention ist nach wie vor ein wichtiges Thema für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen“, sagt David Britton, Vice President des Bereichs Industry Solutions, Global Identity & Fraud bei Experian. „Um eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten, müssen Unternehmen bei der Bewertung der neuesten Technologien und Lösungen, die ihnen zur Verfügung stehen, den Kunden in den Mittelpunkt stellen.“

Die Bedrohungen durch Betrugsdelikte nehmen weltweit zu, da die Betrüger die sich rasch verändernden wirtschaftlichen Bedingungen ausnutzen. Der jüngste Bericht von KuppingerCole Analysts, Leadership Compass: Fraud Reduction Intelligence Platforms (Leadership-Kompass: Intelligente Plattformen zur Betrugsbekämpfung), gibt einen Überblick über das Marktsegment, die Servicefunktionalität der Anbieter, Präventionsmaßnahmen und innovative Lösungen zur Betrugsbekämpfung. In dem Bericht wird Experian als allgemein führender Anbieter, Produktführer, Innovationsführer, Marktführer und Technologieführer bei Plattformen zur Betrugsbekämpfung genannt.

Experian erzielte ein starkes positives Ergebnis in den Bereichen Kompatibilität, Benutzerfreundlichkeit, Bereitstellung, Innovation, Marktposition, Finanzkraft und Ökosystem sowie ein positives Ergebnis bei Sicherheit und Funktionalität. Experian wurde darüber hinaus für seine Stärke bei den Dienstleistungen zum Schutz der digitalen Identität ausgezeichnet.

„Angesichts der zunehmenden Bedrohungen durch Online-Betrug, die in den letzten 18 Monaten im Zuge der Überflutung digitaler Kanäle durch die Verbraucher aufgetreten sind, ist es von entscheidender Bedeutung, künftige Betrugsrisiken frühzeitig zu erkennen, und die Unternehmen setzen immer komplexere Technologiesysteme ein, um auf die heutigen Betrugsrisiken zu reagieren“, fügte Britton hinzu.

Um sicherzustellen, dass sie sichere Online-Erlebnisse bereitstellen, setzen Unternehmen auf Verifizierungsstrategien unter Verwendung von Datentechnologien und anderen Erkennungsverfahren. Laut dem diesjährigen Global Identity and Fraud Report sind Sicherheitsstrategien zur Kundenidentifizierung zur neuen Norm für Unternehmen geworden. 82 % der Unternehmen gaben an, eine solche Strategie zu verfolgen, was einem Anstieg von 26 % seit Beginn der Pandemie entspricht.