STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zum Ende der Rettungsmission aus Kabul:

"Weder waren Deutschland und andere europäische Staaten in der Lage, die Amerikaner von einem schnellen Abzug abzubringen. Noch ist es ihnen jetzt möglich, die Evakuierungsoperation ohne Hilfe der US-Armee fortzuführen, obwohl sich noch deutsche Staatsangehörige im neuen Taliban-Staat aufhalten. Eine Aufrüstung ist extrem unpopulär, zugleich wird Europas Ohnmacht in den nächsten Tagen zu noch schlimmeren, ebenso unpopulären Bildern aus Kabul führen. Gerade Deutschland wird sich entscheiden müssen, was es in militärischen Fragen eigentlich will."/be/DP/he