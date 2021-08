Biotest AG: Biotest erhält Genehmigung für klinische Phase III-Studie bei Schwangeren zur Prävention von CMV-Infektionen des ungeborenen Kindes

Biotest erhält Genehmigung für klinische Phase III-Studie bei Schwangeren zur Prävention von CMV-Infektionen des ungeborenen Kindes

-Eine Infektion des Fötus mit dem Cytomegalievirus (CMV) kann beim Neugeborenen zu Entwicklungsstörungen und Hörverlust führen

Hoher medizinischer Bedarf aufgrund der großen Anzahl Babys, die mit CMV-bedingten Schädigungen geboren werden

Signifikante Reduzierung der CMV-Übertragungen von der Mutter auf den Fötus nach Behandlung mit Cytotect CP Biotest (R) zu erwarten

Kürzlich veröffentlichte Ergebnisse einer Beobachtungsstudie zeigen eine CMV-Übertragungsrate von 6,5 %, die damit deutlich niedriger als die bisher bekannte Rate von 35,2 % ist1



Dreieich, 26. August 2021. Biotest hat heute bekannt gegeben, dass ihr Antrag auf Durchführung der klinischen Studie PreCyssion ( Pre vention of maternal-foetal Cy tomegalovirus transm ission after primary maternal infection) von der zuständigen Behörde und der verantwortlichen Ethikkommission in Deutschland genehmigt wurde.

"Wir freuen uns sehr, dass die Aufsichtsbehörden die dringende Notwendigkeit einer Behandlungsoption zur Prävention der CMV-Übertragung von Schwangeren auf ihr ungeborenes Kind erkannt haben, und setzen uns dafür ein, diesen medizinischen Bedarf zu decken. Mit dieser Studie wird Biotest einen wichtigen Beitrag zur Prävention der am häufigsten auftretenden, angeborenen Infektionskrankheit leisten", so Dr. Silke Aigner, Head of Clinical Strategy & Development bei Biotest.

Das Cytomegalovirus verursacht eine lebenslange Infektion, die bei gesunden Personen in der Regel unproblematisch verläuft. Bei Frauen, die sich während der Schwangerschaft erstmalig mit CMV infizieren, ("Primärinfektion") besteht jedoch ein ~30-40%-iges Risiko, dass das Virus auf den Fötus übertragen wird, was zu neurologischen und Entwicklungsstörungen führen kann. Generell ist das Risiko für eine später symptomatische Infektion des Babys am höchsten, wenn die Primärinfektion in den ersten 20 Wochen der Schwangerschaft erfolgt. Schätzungen zufolge kommen in Europa und in den USA jedes Jahr mehr als 50.000 Babys mit CMV-Infektion zur Welt. Die CMV-Infektion ist die häufigste Ursache für einen nicht genetisch bedingten, neurosensorischen Hörverlust in der Kindheit, und mehr als 10 % der infizierten Ungeborenen können bei Geburt unter symptomatischen Entwicklungsstörungen leiden. Derzeit ist kein Arzneimittel zur Prävention einer CMV-Übertragung von der Mutter auf den Fötus zugelassen.