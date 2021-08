Espace Real Estate AG: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 für Espace

Periodengewinn von CHF 10,9 Mio.

Bereinigter Periodengewinn* stieg um rund 7,9 % auf CHF 8,3 Mio. (Vorjahresperiode CHF 7,7 Mio.).

Marktwert des Immobilienportfolios stieg auf CHF 710,9 Mio. (Vorjahr CHF 705,4 Mio.).

Leerstand der Renditeliegenschaften sank auf 4,72 % (Vorjahr 5,62 %).

Umsetzung der Investitionsprojekte in der Pipeline plangemäss gestartet.

Abschluss einer Neuakquisition von insgesamt 93 Wohnungen kurz bevorstehend.

Solides Jahresergebnis 2021 erwartet.

Espace Real Estate (Espace) blickt auf ein sehr erfreuliches erstes Halbjahr 2021 zurück. Die nachhaltige Ausrichtung des Portfolios erweist sich als krisenresistent. Der Periodengewinn lag mit CHF 10,9 Mio. zwar unter dem Ergebnis der Vorjahresperiode. Ohne den Sondereffekt der Auflösung von Steuerrückstellungen im Vorjahr und ohne das Bewertungsergebnis konnte die Vorjahresperiode aber mit einem bereinigten Periodengewinn von CHF 8,3 Mio. (CHF 7,7 Mio.) um 7,9 % deutlich übertroffen werden. Das umfassende Sanierungs- und Neubauprogramm im Umfang von CHF 95,0 Mio. wurde gestartet und der Abschluss zur Übernahme einer Überbauung mit 93 Wohnungen in Zuchwil steht kurz bevor.

(*Bereinigter Periodengewinn = Gewinn ohne Erfolg aus Neubewertungen sowie Anpassung Satz latenter Steuern)

Der Leerstand der Renditeliegenschaften sank erneut um 0,90 Prozentpunkte auf 4,72 % (5,62 %).

Der Erfolg aus Neubewertung belief sich auf erfreuliche CHF 3,1 Mio. (CHF 1,0 Mio.) und der Marktwert des Immobilienportfolios stieg im ersten Halbjahr auf CHF 710,9 Mio. (CHF 705,4 Mio.). Gemessen am Marktwert ist der Lebensraum zwischen den Städten Bern, Biel, Solothurn und Olten der geografische Schwerpunkt von Espace und bildet 85 % des Portfoliowerts ab. Das Anlagegebiet von Espace gewinnt in der Pandemie an Qualität. Es sind insbesondere Regionen wie Solothurn, die von der zusätzlichen Nachfrage nach Wohnraum profitieren. Das Marktgebiet von Espace verfügt über ein grösseres Angebot an bezahlbarem Wohnraum als die Grossräume Bern, Basel oder Zürich und ist zentral gelegen.