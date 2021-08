EQS-Adhoc SoftwareONE ernennt Rodolfo J. Savitzky als neuen Group Chief Financial Officer und Nachfolger von Hans Grüter, der per Ende 2021 in den Ruhestand tritt Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 26.08.2021, 07:10 | 25 | 0 | 0 26.08.2021, 07:10 | EQS Group-Ad-hoc: SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

SoftwareONE ernennt Rodolfo J. Savitzky als neuen Group Chief Financial Officer und Nachfolger von Hans Grüter, der per Ende 2021 in den Ruhestand tritt



Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareONE ernennt Rodolfo J. Savitzky als neuen Group Chief Financial Officer und Nachfolger von Hans Grüter, der per Ende 2021 in den Ruhestand tritt Stans, Schweiz I 26. August 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, hat heute die Ernennung von Rodolfo J. Savitzky als neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung per 1. Januar 2022 bekanntgegeben. Er wird auf Hans Grüter folgen, der beschlossen hat, sich per Ende 2021 von seinen operative Verantwortlichkeiten zurückzuziehen. Hans Grüter wird bis im Frühjahr 2022 als Berater bei SoftwareONE verbleiben, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Während seiner Zeit als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung seit Februar 2014 hat Hans Grüter erheblich zum Wachstum von SoftwareONE und zu deren Entwicklung hin zu einem kotierten Unternehmen beigetragen. Insbesondere hat er eine zeitgemässe Finanzfunktion aufgebaut und das Unternehmen bei einer bedeutenden Anzahl von Akquisitionen unterstützt. Hans Grüter wird nach dem Rückzug von seinen operativen Verantwortlichkeiten per Ende 2021 noch eine gewisse Zeit bei SoftwareONE verbleiben, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Dieter Schlosser, CEO von SoftwareONE: «Seit Hans Grüter vor sieben Jahren unser CFO wurde, hat er massgeblich dazu beigetragen, SoftwareONE dorthin zu bringen, wo das Unternehmen heute steht. Unter seiner Führung des Finanzbereiches hat er eine hochmoderne Organisation und Prozesse geschaffen, die insbesondere für die Vorbereitung des Börsengangs von SoftwareONE im Jahr 2019 entscheidend waren. Darüber hinaus war er eine Schlüsselperson für den erfolgreichen Abschluss der Comparex- und vieler weiterer Akquisitionen. Wir sind dankbar für seine zahlreichen Beiträge und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.» Seite 2 ► Seite 1 von 4 SoftwareONE Holding Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







