Ein leichter Rücklauf im DAX zur Wochenmitte wirft die Frage auf: Erfolgt bei 15800 ein neuem Test am Donnerstag an der Unterseite?

Es sah dramatisch aus, doch am Ende war es erneut ein ruhiger Handelstag. Die Dramatik stellte sich am Morgen ein, als wir dieses Signal vom Vortag auf der Agenda hatten (Rückblick):

Immerhin gab es erneut einen Rekord an der US-Technologiebörse Nasdaq und damit genug Gründe, den Abwärtstrend im DAX ab dem Allzeithoch zu verlassen. Doch der Markt lief nur genau bis an die GAP-Kante bei rund 15.930 Punkten. Damit ist die Trendlinie überschritten worden, das GAP blieb aber weiter unangetastet.

Der Schwung wurde vom ifo-Index gebremst, der den zweiten Monat in Folge gefallen war. Er notiert nun unter 100 Punkten und könnte abdrehen, so die Befürchtung am Markt:

ifo-index im August 2021

Wenig später fiel der Markt dann zum Vortagestief und prallte dort ab. Damit wurde aus dem vermeintlichen Bruch der Trendlinie nur ein kurzes Fehlsignal im XETRA-Handel:

DAX-Trend bis zum 26.08.2021

Der Rücklauf zum Tief des Dienstags und parallelem Schluss des Montags bringt eine neue kleiner Unterstützung mit sich, die genau 50 Punkte vor der großen Unterstützung liegt. Ein kurzfristiger Abwärtstrend ist im gestrigen Handel skizzierbar:

Xetra-Wochenverlauf: Support und Trendlinie Mittwoch

Dabei stieg die Volatilität auf 80 Punkte an und hinterließ folgende Parameter:

Eröffnung 15.912,85 Tageshoch 15.932,62 Tagestief 15.853,51 Vortageskurs 15.905,85 Schlusskurs 15.860,66

Der Stundenchart kann mit den Trendlinien von gestern somit weitergezeichnet werden (Rückblick):

Stundenchart DAX am 25.08.2021

Sie gibt auf der Oberseite Orientierung. Auf der Unterseite sind die Unterstützungen entsprechend gezeigt und auch hier sichtbar. Vor allem die breite Zone um 15.800 Punkte ist dabei wichtig:

XETRA-Support im Chartbild

Aus der Vorbörse heraus haben wir bereits einen ersten Test gesehen:

DAX-Vorbörse am 26.08.2021

Damit steht für unser Trading heute diese Marke erst einmal im Fokus und entscheidet, ob wir direkt in den Handelsbereich vom vergangenen Donnerstag / Freitag eintauchen oder erneut (wie am Montag) dort abprallen. In diesem Fall ist die 15.850 dann der Widerstand im Chartbild und das Gap-close zu gestern:

Szenarien aus der DAX-Vorbörse am 26.08.2021

Welcher Impuls den Tag einläutet, bespreche ich gern mit Dir direkt live ab 8.20 Uhr an dieser Stelle:

8.00 Uhr starten wir im Wirtschaftskalender mit dem Gfk Verbrauchervertrauen. Zum Mittag stehen die EZB-Accounts auf der Agenda, bevor die meisten Zahlen um 14.30 Uhr aus den USA für heute zeitgleich über die Ticker kommen.

Diese sind: Bruttoinlandsprodukt, Kernausgaben des persönlichen Konsums und wie jede Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Im weiteren Verlauf startet dann das Jackson Hole Symposium und erste Reden könnten hierbei für Schlagzeilen sorgen, wie aus dem EZB-Umfeld von Herrn Schnabel 17.00 Uhr.

Alle genannten Eckpunkte sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftskalender am 26.08.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt viel Erfolg. Als Video habe ich dies hier hinterlegt:

Dein Andreas Bernstein

