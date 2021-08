Instone Real Estate Group AG: Instone setzt starkes Umsatz- und Ergebniswachstum fort - Ziele für 2021 werden bekräftigt

- Bereinigte Umsatzerlöse legen mit 260,5 Millionen Euro im Jahresvergleich deutlich zu (+45,0 Prozent); anstehende institutionelle Verkäufe versprechen eine deutliche Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte

- Das bereinigte Ergebnis nach Steuern von 23,4 Millionen Euro (+70,8 Prozent) ist dabei deutlich überproportional gestiegen

- Eine weiterhin attraktive bereinigte Rohergebnismarge von 29,4 Prozent spiegelt die starke Nachfrage nach Instone-Produkten und ein gutes Management der Baukosten wider

- Neue Projektakquisitionen mit erwarteten zukünftigen Umsatzerlösen von gut 600 Millionen Euro genehmigt, eine exklusive Pipeline von rund 1,0 Milliarde Euro befindet sich in der Verhandlungsphase

- Prognose 2021 bekräftigt: Bereinigte Umsatzerlöse von 820 bis 900 Millionen Euro; bereinigtes Ergebnis nach Steuern von 90 bis 95 Millionen Euro; Verkaufsvolumen von mehr als 900 Millionen Euro



Essen, 26. August 2021: Die Instone Real Estate Group AG ("Instone") hat den dynamischen Wachstumstrend im zweiten Quartal 2021 erfolgreich fortgesetzt. In H1 legten die bereinigten Umsatzerlöse im Jahresvergleich stark zu und gleichzeitig wurde das bereinigte Nettoergebnis überproportional gesteigert. Die Nachfrage nach Instone-Produkten ist weiterhin hoch und der Absatz im Stückvertrieb an Privatinvestoren übertrifft sogar die eigenen Erwartungen. Der positive Preistrend für Wohnimmobilien in den attraktiven deutschen Metropolregionen setzt sich unvermindert fort. Infolgedessen konnten die Effekte aus steigenden Materialkosten kompensiert werden und hatten keine nennenswerten Auswirkungen auf das Ergebnis. Engpässe in der Versorgungskette bleiben im Fokus des Managements und haben zu leichten Verzögerungen im Baufortschritt in ausgewählten Instone Projekten geführt. Insgesamt sieht sich Instone weiterhin auf gutem Weg, seine finanziellen Ziele für 2021 zu erreichen. Um die Basis für zukünftiges Wachstum zu stärken, sicherte sich das Unternehmen bereits Ankäufe mit einem erwarteten zukünftigen Umsatzvolumen (GDV) von über 600 Millionen Euro. Zudem befindet sich Instone in exklusiven Verhandlungen für die Akquisition von weiteren Projekten mit einem erwarteten zukünftigen Umsatzvolumen von rund 1,0 Milliarde Euro. Auf Basis des Halbjahresergebnisses und der anhaltend starken Nachfrage können so die finanziellen Ziele für das laufende Geschäftsjahr - trotz der derzeit zu beobachtenden Kostensteigerungen an den Rohstoffmärkten - uneingeschränkt bekräftigt werden.