DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose

Delivery Hero veröffentlicht Halbjahresergebnisse für 2021



26.08.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 26. August 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder "die Gruppe"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute ihre finalen Halbjahresergebnisse sowie den Halbjahresfinanzbericht 2021[1] veröffentlicht. Wie bereits im Trading Update für Q2 2021 am 12. August bekannt gegeben wurde, verzeichnete die Gruppe in der ersten Jahreshälfte ein starkes Wachstum. Auf Pro-forma-Basis verarbeitete Delivery Hero im ersten Halbjahr 2021 1,4 Mrd. Bestellungen (H1 2020: 760 Mio.), was einem Anstieg von 83% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Bruttowarenwert (GMV) der Gruppe wuchs um 78% auf 16,2 Mrd. EUR (H1 2020: 9,1 Mrd. EUR), während der Gesamtumsatz der Segmente um 109% auf 2,9 Mrd. EUR stieg (H1 2020: 1,4 Mrd. EUR).

Während Delivery Hero eine starke Performance im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liefert, zeigt die Entwicklung des bereinigten EBITDA im ersten Halbjahr 2021, dass die Gruppe in der Lage ist, auch ein effizientes Wachstum zu erzielen. Die bereinigte EBITDA/GMV-Marge hat sich von -3,6% in H1 2020 auf -2,1% in H1 2021 verbessert. Diese Verbesserung wurde trotz der Expansion in neue Verticals und Märkte erzielt.

Innerhalb der einzelnen Geschäftssegmente hat MENA das bereinigte EBITDA von 18,8 Mio. EUR in H1 2020 auf 65,0 Mio. EUR in H1 2021 auf Pro-forma-Basis gesteigert. Dies entspricht einem Anstieg der bereinigten EBITDA/GMV-Marge von 1,1% auf 2,1%. Im Segment Europe verbesserte sich das bereinigte EBITDA von -7,9 Mio. EUR in H1 2020 auf 1,0 Mio. EUR und machte das Segment Europe profitabel. Im Segment Asia verbesserte sich das bereinigte EBITDA mit -202,2 Mio. EUR in H1 2021 nur geringfügig gegenüber dem Vorjahreszeitraum, die bereinigte EBITDA/GMV-Marge verbesserte sich jedoch weiter auf -1,9% (H1 2020: -3,4%). Ein ähnliches Bild zeigt sich im Segment Americas, wo sich die bereinigte EBITDA/GMV-Marge von -19,2% in H1 2020 auf -9,1% in H1 2021 verbesserte.