DGAP-News: Major Precious Metals Corp. / Schlagwort(e): Research Update

Major Precious Metals Corp.: Major Precious Metals stellt ein Update zu ihrem ​Bohrprogramm in Skaergaard bereit



26.08.2021 / 07:38

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Major Precious Metals stellt ein Update zu ihrem ​Bohrprogramm in Skaergaard bereit



26. August 2021 - Vancouver, British Columbia - Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE:SIZE | OTC:SIZYF | FRANKFURT:3EZ) stellt ein Update zu ihrem Phase-I-Kernbohrprogramm auf ihrem Projekt Skaergaard ("Skaergaard") in Ostgrönland bereit. Die Bohrungen begannen im Juli und dem nördlichen Teil der Lagerstätte Skaergaard wurde Priorität eingeräumt, einschließlich mehrerer Gebiete, in denen Bohrungen durchgeführt werden, um das Tagebaupotenzial in Skaergaard zu bestimmen. In der Vergangenheit wurden diese vorrangigen Gebiete in Skaergaard nie abgebohrt, da der Schwerpunkt auf der Abgrenzung einer Ressource im südlichen Teil der Lagerstätte lag.