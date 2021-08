Delivery Hero Confirms Segment Revenue Outlook of EUR 6.4-6.7 Billion Autor: PLX AI | 26.08.2021, 07:36 | 54 | 0 | 0 26.08.2021, 07:36 | (PLX AI) – Delivery Hero outlook FY adjusted revenue EUR 6,400-6,700 million confirmed.Delivery Hero expects its full-year GMV to reach EUR 33 to 35 billion Sees adjusted EBITDA/GMV margin at around -2% for the financial year 2021.Half year adjusted … (PLX AI) – Delivery Hero outlook FY adjusted revenue EUR 6,400-6,700 million confirmed.Delivery Hero expects its full-year GMV to reach EUR 33 to 35 billion Sees adjusted EBITDA/GMV margin at around -2% for the financial year 2021.Half year adjusted … (PLX AI) – Delivery Hero outlook FY adjusted revenue EUR 6,400-6,700 million confirmed.

Delivery Hero expects its full-year GMV to reach EUR 33 to 35 billion

Sees adjusted EBITDA/GMV margin at around -2% for the financial year 2021.

Half year adjusted EBITDA EUR -202.2 million in Asia, with EUR -323.5 million overall

Delivery Hero processed 1.4 billion orders in H1 2021 (H1 2020: 760 million), corresponding to a YoY increase of 83%

Total segment revenue increased 109% YoY to EUR 2.9 billion (H1 2020: EUR 1.4 billion) Delivery Hero Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



