financial.de: Maschmeyers Paladin investiert in B2B-FinTech aifinyo

Die Banken- und Finanzierungswelt wird derzeit von jungen innovative Unternehmen disruptiert: Diese FinTechs überzeugen mit ihren digitalisierten Geschäftsmodellen immer mehr Kunden vom Wechsel. Die deutliche Mehrzahl der jungen Wilden wie N26 oder Trade Republic konzentrieren sich auf Privatkunden. Entsprechend umkämpft ist der Markt. Noch nicht so weit entwickelt ist der B2B-Bereich. Die kürzlich durchgeführte Kapitalerhöhung der Solarisbank - Jahresumsatz 2019 von 35 Millionen Euro und einem vermutlich zweistelligem Millionenverlust - zu einer Bewertung von 1,4 Mrd. Euro zeigt, dass mehr und mehr Investoren diesen Markt entdecken. Im Vergleich dazu ist die börsennotierte aifinyo AG (ISIN DE000A2G8XP9) deutlich niedriger bewertet. aifinyo hat in 2019 bereinigt 7 Millionen Euro umgesetzt, sollte im laufenden Jahr wieder die Profitabilität erreichen - oder zumindest sehr nahe dran sein - und die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei rund 100 Millionen Euro. Das Unternehmen aus Dresden ist in der Vergangenheit mit 20 bis 50 Prozent pro Jahr gewachsen und sollte dies auch in den kommenden Jahren schaffen können. Analysten raten zum Kauf und sehen bis zu 50 Prozent Kurspotenzial für die aifinyo-Aktie (ISIN DE000A2G8XP9). Mögliche Outsourcing-Deals mit Banken - wie es Hypoport in der Baufinanzierung gelungen ist - und Payment-Lizenzen sorgen für zusätzliches Potenzial. Dies hat offenbar auch Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer überzeugt. So hat sich der von ihm gegründete Vermögensverwalter Paladin vor wenigen Tagen mit über 5 Prozent an aifinyo beteiligt.



Einzigartige digitale Plattform rund um Finanzierung, Zahlung und Abwicklung



Als B2B-FinTech bietet aifinyo kleinen und mittelständischen Unternehmen - so genannten KMUs - eine in Deutschland einzigartige Onlineplattform rund um die Themen Finanzierung, Zahlung und Abwicklung von Rechnungen. Die Kunden können ihren Wareneinkauf finanzieren, ihre Rechnungen erstellen, sie per Mail oder Post versenden, wenn nötig ein Mahnverfahren einleiten und sich den Betrag auch vorfinanzieren - alles in einem One-Stop-Shop. Der Einsatz von KI und Big Data wird aifinyo - und den Kunden - in den nächsten Jahren nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Ungewöhnlich für FinTech-Startups: auch in der Aufbauphase, mit Wachstumsraten von 20 bis 50 Prozent pro Jahr, war das Technologieunternehmen - mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 - immer profitabel.

