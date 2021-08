DGAP-News: Maternus-Kliniken AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Maternus-Kliniken AG: COVID-19 belastet auch in 2021 die Geschäftsentwicklung 26.08.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MATERNUS-Kliniken AG: COVID-19 belastet auch in 2021 die Geschäftsentwicklung

- Belegung in beiden Segmenten Pflege und Rehabilitation aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 gesunken.

- Konzernumsatz steigt im 1. Halbjahr 2021 trotzdem um 1,3 Mio. € auf 56,5 Mio. € (Vorjahr: 55,2 Mio. €), zurückzuführen auf erfolgreich abgeschlossene Pflegesatzverhandlungen sowie auf Erstattungsanträge für den Rettungsschirm im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

- Im Segment Pflege erhöht sich der Umsatz um 2,6 Mio. € auf 43,4 Mio. €, im Segment Reha sinken die Erlöse um 0,2 Mio. € auf 12,0 Mio. €.

- Konzern-EBITDA legt von 5,6 Mio. € auf 7,0 Mio. € zu, EBITDA-Marge verbessert sich auf 12,4 Prozent (Vorjahr: 10,1 Prozent).

- Vorstand passt Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an. Ursächlich ist die coronabedingt verringerte Auslastung in beiden Segmenten und Schäden aus der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz.

- Für 2021 wird nun ein Konzernumsatz von 108,0 bis 116,0 Mio. € sowie ein Konzern-EBITDA von 11,0 bis 15,0 Mio. € erwartet.



Berlin, den 26. August 2021 - Auch im Geschäftsjahr 2021 beeinträchtigt die Corona-Pandemie die Geschäftsentwicklung der MATERNUS-Kliniken AG. Die im MATERNUS-Konzern auf 67,2 Prozent (Vorjahr: 75,0 Prozent) gesunkene Kapazitätsauslastung hatte entsprechende Umsatzeinbußen zur Folge, welche jedoch durch Pflegesatzverhandlungen und Erstattungen im Rahmen des Pflege-Rettungsschirms (COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz) kompensiert werden konnten. Vor diesem Hintergrund stieg der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2021 auf 56,5 Mio. € (Vorjahr: 55,2 Mio. €). Bei auf Vorjahresniveau liegenden Gesamtkosten konnte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 5,6 Mio. € im Vorjahr auf 7,0 Mio. € erhöht werden, womit die EBITDA-Marge auf 12,4 Prozent (Vorjahr: 10,1 Prozent) anstieg. Der Konzernjahresfehlbetrag konnte gegenüber dem Vorjahr (-3,9 Mio. €) auf -1,5 Mio. € verbessert werden.