123fahrschule-Chef Boris Polenske will die Fahrschulbranche digitaler machen, zugleich soll das Unternehmen beim Marktanteil stark wachsen.

Polenske: Als Gründer von KlickTel habe ich 1995 damit begonnen, Telefonbücher und Branchenverzeichnisse zu digitalisieren. Heute – bei 123fahrschule – digitalisieren wir die Theorieausbildung und die gesamte Verwaltung der Fahrschulkette. Ich würde an dieser Stelle gar nicht von einem Wandel sprechen, denn während meiner beruflichen Karriere habe ich mich stets mit Digitalisierungsthemen beschäftigt. Nachdem ich im Jahr 2015 einen Exit mit Pkw.de erreicht habe, war ich auf der Suche nach neuen Ideen.

Ich habe mich in dieser Zeit viel mit dem Bildungssektor beschäftigt und dabei festgestellt, dass es viele Startups für Online-Nachhilfe, E-Learning-Plattformen für webbasiertes Lernen von Sprachen etc. gibt – aber, dass das Fahrschulsegment noch nicht auf dem Radarschirm der großen VCs und Seriengründer aufgetaucht ist. Als leidenschaftlicher Unternehmer mit einer hohen Affinität für Mobilität und Digitalisierung habe ich direkt den Drang verspürt, die Fahrschulbranche zu transformieren.

Manch ein Investor fragt sich, ob eine Fahrschulkette überhaupt groß und lukrativ genug ist, um an die Börse zu gehen. Was antworten Sie diesem?

Polenske: Definitiv! Wir haben einen Markt von über 2 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr mit einer EBIT-Marge von mindestens 15 Prozent. Unser Ziel ist es, uns nicht mit einem Marktanteil von 1 Prozent zufrieden zu geben, sondern in den kommenden Jahren auf einen deutlich zweistelligen Marktanteil zu wachsen. Andere europäische Länder zeigen, dass 20 Prozent Marktanteil nicht unmöglich sind.

Wie sieht der Fahrschulmarkt in Deutschland im Vergleich zu ausländischen Märkten aus?

Polenske: Wir haben hier in Deutschland einen sehr stark fragmentierten Markt, bei dem ein durchschnittliches Unternehmen gerade einmal 200.000 Euro Umsatz macht. Andere europäische Länder sind in Bezug auf die Digitalisierung und Konsolidierung des Fahrschulmarktes fortschrittlicher unterwegs.

In den vergangenen Wochen haben Sie Fahrschulen in NRW, München und Hamburg übernommen. Ist damit der Expansionsdrang vorläufig gestillt?

Polenske: Definitiv nicht! Unsere Akquisitionspipeline ist weiterhin prall gefüllt. Neben der Erschließung weiterer Regionen steht auch zunehmend die aktive Marktkonsolidierung stärker im Vordergrund. Unser Ziel ist es, dass sich die Anzahl der Fahrschulen der Wettbewerber in den von uns abgedeckten Regionen sukzessive verkleinert. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es Fahrschulinhaber, welche zum Beispiel in den Ruhestand gehen möchten, und ihre Fahrschule an die 123fahrschule verkaufen.

Wie viele Fahrschulen wollen Sie bis zum Jahresende unter Vertrag haben?

Polenske: Unter Vertrag ist das falsche Wort, da wir ja die Fahrschulen selbst betreiben und kein Franchise anbieten. Durch die Möglichkeiten der Online-Theorie ist die Anzahl der Standorte außerdem nicht wirklich relevant, da wir aus einer Filiale z. B. ganz Hamburg abdecken können. Mein Ziel ist es, 2022 in NRW ca. 75 Prozent der Bevölkerung mit unserem Angebot zu erreichen. Entscheidend wird dann aber sein, wie viele Fahrlehrer wir beschäftigen. Hierbei setzen wir immer stärker darauf, diese Fahrlehrer gezielt für uns auszubilden.

Wie soll das kommende Wachstum finanziert werden?

Polenske: Wachstum kostet Geld und wir werden nicht umhinkommen, weitere Kapitalerhöhungen zu platzieren. Wir sehen aber weiterhin, dass wir dieses Geld sehr effizient einsetzen können und einen ordentlichen Hebel bei den Multiples generieren können.

Eine Kapitalerhöhung oder die Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen im Jahresverlauf sind also eine Option?

Polenske: Wir haben ja in der Hauptversammlung die Möglichkeit mehrerer Kapitalmaßnahmen beschlossen. Der Vorstand prüft kontinuierlich, welche Maßnahmen aktuell opportun erscheinen.

Im ersten Halbjahr hat Corona Ihr Geschäft belastet. Entspannt sich hier die Lage im zweiten Halbjahr?

Polenske: Definitiv! Wir arbeiten derzeit an der Kapazitätsgrenze. Unser Hauptproblem sind primär die fehlenden Prüfungsplätze bei TÜV und DEKRA, was aber keinen Einfluss auf unseren Umsatz oder unser Ergebnis hat.

Wie ist das dritte Quartal bisher verlaufen?

Polenske: Wir können uns nicht beschweren und sind, wie auch auf der Hauptversammlung bereits erwähnt, an der absoluten Kapazitätsgrenze. Unser Hauptaugenmerk liegt daher in der Gewinnung weiterer Fahrlehrer.

Sie haben die Fahrlehrer einmal als limitierenden Faktor bezeichnet. Bleibt es bei dieser Aussage? Wie ist dort die Lage auf dem Markt?

Polenske: Ja, dabei muss ich leider bleiben. Die Lage ist unverändert schwierig, weshalb wir, wie bereits erwähnt, immer stärker auf die Ausbildung eigener Fahrlehrer setzen. Hier sehen wir auch erste Erfolge, wobei dieser Schritt sehr kapitalintensiv ist und wir deshalb weiterhin überlegen, wie wir über eine Anleihe die Finanzierung der Fahrlehrerausbildung abbilden können.

Welchen Umsatz können Sie je Fahrlehrer generieren?

Polenske: Wir rechnen mit einem Nettoumsatz pro Fahrlehrer von 130.000 Euro pro Jahr.

Wie weit sind Sie mit den Vorbereitungen für ihre Ausbildungs-Anleihe fortgeschritten?

Polenske: Hier sind wir weiterhin noch mit den Juristen in Klärung. In den vergangenen Wochen standen andere Themen weiter oben auf der Agenda, wie das Xetra Listing und die operative Umsetzung verschiedener Übernahmen. Dem Thema Ausbildungs-Anleihe werde ich mich im September intensiv widmen.

Sie sagen, dass die Verlängerung des Erlasses zur Online-Theorie Ihnen zusätzlichen Auftrieb gibt. Wieso?

Polenske: In NRW wurde die Online-Theorie bis Mitte 2022 genehmigt und wir sehen dies als weiteres, deutliches Signal an, dass das Thema Online-Theorie fest in der Führerscheinausbildung verankert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Verfahren, welches sich bereits zwei Jahre bewährt hat, einfach wieder abgeschafft werden kann.

Welche Pläne haben Sie hinsichtlich der weiteren Digitalisierung der Gesellschaft?

Polenske: Eins meiner Ziele ist, die Kundenbetreuung zu entlasten. Wir haben daher schon vor einigen Monaten umfangreiche weitere Optimierungen unserer Schüler- und Fahrlehrer-Apps beschlossen, die das Supportaufkommen in der Kundenbetreuung deutlich senken sollen. Auch heute halten wir an der ausschließlichen Online-Beratung unserer Kunden fest und gehen davon aus, dass wir mit der bestehenden Mannschaft in der Kundenbetreuung in Zukunft eine deutlich größere Menge an Schülern betreuen können als heute.

Bei der Prognose für 2021 sind Sie eher schweigsam. Allgemein wird nur von einem Wachstum gesprochen. Ein Umsatz von deutlich mehr als 6 Millionen Euro wäre jedoch keine Überraschung, oder?

Polenske: Ja, wir sind da weiterhin sehr vorsichtig, da wir nicht wissen, wie sich das Thema Corona in der zweiten Jahreshälfte entwickelt.

Wie ist der Stand beim Xetra Listing?

Polenske: Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir spätestens im 4. Quartal das Xetra Listing erhalten. Alle dafür notwendigen Unterlagen sind vorbereitet und befinden sich in der Abstimmung mit der Börse Düsseldorf.

Dieses Interview ist eine Kooperation von wallstreet:online mit der Redaktion von www.4investors.de.