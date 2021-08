Odfjell Drilling Q2 Earnings Better Than Consensus; Sees Industry Consolidation Autor: PLX AI | 26.08.2021, 08:07 | 30 | 0 | 0 26.08.2021, 08:07 | (PLX AI) – Odfjell Drilling Q2 net income USD 27 million.Q2 revenue USD 233 million vs. estimate USD 194 millionQ2 EBITDA USD 85 million vs. estimate USD 77 millionQ2 EBIT USD 39 millionSays offshore drilling industry situation is challenging, with … (PLX AI) – Odfjell Drilling Q2 net income USD 27 million.Q2 revenue USD 233 million vs. estimate USD 194 millionQ2 EBITDA USD 85 million vs. estimate USD 77 millionQ2 EBIT USD 39 millionSays offshore drilling industry situation is challenging, with … (PLX AI) – Odfjell Drilling Q2 net income USD 27 million.

Q2 revenue USD 233 million vs. estimate USD 194 million

Q2 EBITDA USD 85 million vs. estimate USD 77 million

Q2 EBIT USD 39 million

Says offshore drilling industry situation is challenging, with substantial oversupply

Says several players will seek to consolidate in short to medium term

Says harsh environment market utilization outlook looks sound and balanced



Odfjell Drilling Aktie





