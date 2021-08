Novem Group S.A.: Q1 2021/22 Ergebnis zeigt kräftige Umsatzerholung zum von Covid-19 betroffenen Vergleichsquartal 2020/21

Mit €156,1 Millionen übertraf der Umsatz das Vergleichsquartal des Vorjahres um 81,7%. Die Erholung wurde durch deutlich höhere Volumina auf allen relevanten Plattformen begünstigt. Mehr als 90%, oder €143,5 Millionen, wurden durch Umsätze aus dem Seriengeschäft erzielt. Ohne Währungseffekte wäre das Umsatzwachstum mit knapp über 83% sogar noch stärker ausgefallen. Der Umsatzanteil der größten 3 Kunden - Daimler, BMW und Audi - fiel dabei zum Vorjahresquartal um etwas mehr als 3 Prozentpunkte auf ungefähr 74%. Umsätze aus dem Werkzeuggeschäft trugen €12,5 Millionen zum Gesamtumsatz bei, weit über dem Vorjahresquartal, in welchem die Projektarbeit mit den OEMs fast zum Stillstand gekommen war. Das Umsatzwachstum ergab sich weitgehend aus Basiseffekten in Americas (+130,7%) und Europa (+106,3%). In beiden Regionen kam es zu einem substantiellen Umsatzsprung gegenüber der durch den Lockdown beeinträchtigten Vorjahresperiode. Asien und insbesondere China befanden sich im zweiten Kalenderquartal 2020 bereits wieder im Aufschwung und zeigten daher keinen vergleichbaren Basiseffekt. Tatsächlich war diese Region durch einen Umsatzrückgang von -7,3% gekennzeichnet.