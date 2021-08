Clean Logistics SE: SendR SE schließt Umfirmierung in Clean Logistics SE erfolgreich ab: Clean Logistics läutet jetzt die Dekarbonisierung des Schwerverkehrs ein

- Eintragung der Kapitalerhöhung und Umfirmierung ins Handelsregister erfolgt

- Clean Logistics konvertiert konventionelle Sattelzugmaschinen (40 Tonnen) und ÖPNV-Busse auf emissionsfreien Wasserstoffantrieb

- Europas erster auf Wasserstoffantrieb umgerüsteter ÖPNV-Bus bereits ausgeliefert

- Produktionsbeginn für 40 Tonnen-Schwerlastzugmaschinen in 2022

- Buchungen und konkrete Anfragen zu Konversionen im hohen dreistelligen Bereich



Hamburg, 26.8.2021: Die Clean Logistics SE (vormals firmierend als SendR SE) gibt bekannt, dass die von der ordentlichen Hauptversammlung der SendR SE am 15. Juli 2021 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre vom Amtsgericht Hamburg am 25. August 2021 ins Handelsregister eingetragen worden ist. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich infolgedessen um 10.509.415,00 Euro auf 12.227.139,00 Euro. Darüber hinaus wurde die ebenfalls auf der ordentlichen Hauptversammlung beschlossene Namensänderung der börsennotierten SendR SE in Clean Logistics SE ("Clean Logistics") ins Handelsregister eingetragen. Damit ist die Umfirmierung der SendR SE in Clean Logistics SE vollzogen. Die Aktien der Clean Logistics SE werden weiterhin unter der bekannten ISIN DE000A1YDAZ7 an der Wertpapierbörse notieren. Mit dem Eintrag der Kapitalerhöhung sowie der Umfirmierung vollzieht das Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt in seiner Unternehmensgeschichte.