Asklepios Kliniken: 1. Halbjahr 2021 weiterhin durch Corona-Pandemie beeinflusst

Konzernumsatz beträgt EUR 2.526,4 Mio.

Konzernergebnis EAT liegt bei EUR 43,0 Mio.

Auslastung stabilisiert sich auf insgesamt 1.447.999 Patient:innen

Nachhaltige Investitionspolitik fokussiert Digitalisierung

Hamburg, 26. August 2021. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat das erste Halbjahr 2021 solide abgeschlossen und bereitet die schrittweise Rückkehr zum normalen Klinikbetrieb vor. Konzernumsatz und das Konzernergebnis EAT entwickeln sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil, die Vorjahreszahlen sind aufgrund der erstmaligen Konsolidierung der Rhön-Klinikum AG zum 1. Juli 2020 jedoch nur bedingt vergleichbar. Trotz der langsamen Rückkehr zum Normalbetrieb geht Asklepios davon aus, dass die Pandemie den Gesundheitssektor noch lange begleiten wird. Die Investitionen aus Eigenmitteln wurden trotz der herausfordernden Umstände auf hohem Niveau gehalten.

Von Januar bis Juni 2021 behandelten die Asklepios Kliniken insgesamt 1.447.999 Patient:innen (6M.2020: 1.084.287) in ihren Gesundheitseinrichtungen, der Zuwachs ist im Wesentlichen auf die Übernahme der Rhön-Klinikum AG im zweiten Halbjahr 2020 zurückzuführen. Gleichzeitig werden zunehmend elektive Behandlungen nachgeholt, die aufgrund der Pandemie aufgeschoben wurden. Die Anzahl der Bewertungsrelationen (BWR) betrug im ersten Halbjahr 2021 inklusive Rhön 300.185 BWR (6M.2020: 205.879 BWR).

Die Asklepios Gruppe erzielte in den ersten sechs Monaten 2021 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 2.526,4 Mio. (6M.2020: EUR 1.814,8 Mio.). Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus der Erstkonsolidierung der Rhön-Klinikum AG. Isoliert betrachtet verzeichneten die Asklepios Kliniken im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz von EUR 1.861,5, was einem organischen Wachstum von rund 2,6% entspricht. Der Konzernumsatz beinhaltet insgesamt Corona-Ausgleichszahlungen in Höhe von EUR 209,6 Mio.